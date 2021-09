Georgette Polizzi incinta, il dolcissimo messaggio emoziona tutti

Georgette Polizzi, più forte della SLA, è incinta: la stilista aspetta un figlio dal marito Davide Tresse: il dolcissimo messaggio.

Georgette Polizzi aspetta un figlio dal marito Davide Tresse. Dopo l’indiscrezione diffusa dal settimanale Chi, la stilista, affetta da sclerosi multipla, Georgette ha confermato la gravidanza con un lungo e toccante messaggio con cui lancia anche un messaggio di forza e coraggio.

Georgette e Davide Tresse che il pubblico ha conosciuto durante la partecipazione a Temptation Island, avrebbero voluto tenere ancora segreta la notizia, ma di fronte alle indiscrezioni, hanno deciso di annunciare la dolcissima e meravigliosa notizia con un post pubblicato su Instagram. Con la foto che vedete qui in alto hanno condiviso l’immensa gioia che stanno provando.

Georgette Polizzi incinta: “Quanto ho immaginato questo momento”

Sorridenti, innamoratissimi e felici del momento che stanno vivendo, Georgette Polizzi e Davide Tresse annunciano che diventeranno genitori tra pochi mesi.

“Quanto ho immaginato questo momento. Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno. Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto. Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno. Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il momo diventeremo genitori”, scrive Georgette.



LEGGI ANCHE—>Georgette Polizzi parla della sua malattia : “dovrò conviverci tutta la vita”

“In realtà volevo aspettare a condividere con voi questa cosa ma qualcuno (indelicatamente) ha fatto trapelare la notizia. Volevo aspettare per un senso di protezione.

È stato un percorso lungo, fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici.

Ma oggi posso dire che non dimentico ciò che è stato, però ne è valsa la pena.



Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno.

Ho letto tante cose, in questi due giorni, alcune mi hanno fatto molto male. Sappiate che è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla.

Il/la nostro/a piccolo/a verrà cresciuto/a dall’amore e non dalla malattia […] Sei il nostro piccolo miracolo“, conclude Georgette.