Macchie scure sul viso dopo l’estate: i migliori consigli per trattarle durante l’autunno

L’esposizione solare può danneggiare la nostra pelle lasciandola segnata da macchie scure sul viso. Scopriamo i consigli per trattarle durante la stagione autunnale.

L’estate sta finendo e, a parte la nostalgia che lascerà nel nostro cuore, in molti casi lascerà anche delle antiestetiche macchie scure sul viso reduci da una stagione passata sotto i caldi raggi del sole.

Queste macchie, dette anche macchie solari, sono destinate nella maggior parte dei casi a riassorbirsi naturalmente proprio perché comparse in seguito all’esposizione ai raggi solari, ma soprattutto sulle pelli più mature assumono un aspetto più importante che necessita di trattamenti specifici, talvolta anche da parte di un medico dermatologo. Scopriamo perché si formano e come trattarle durante la stagione autunnale che sta per cominciare.

Macchie scure sul viso: cosa sono e perché si formano dopo l’estate

Se l’estate vi ha lasciato il viso segnato da macchie scure, non abbiate timore, esse tenderanno a regredire nella maggior parte dei casi, questo soltanto se si tratta di macchie solari, o lentigo solari.

Nel caso in cui la pelle sia colpita invece da macchie senili, legate a fattori ormonali o peggio all’assunzione di alcuni farmaci, la questione dovrà essere assolutamente affrontata attraverso il consulto con un medico dermatologo che saprà senza dubbio completare una diagnosi e prescrivere un trattamento specifico.

Ma torniamo alle macchie solari, che si formano per un fenomeno di iperpigmentazione di alcune parti del viso. Questo fenomeno diventa più importante sulle pelli più mature dove il ricambio cellulare si presenta naturalmente più lento, mentre tendono a regredire naturalmente in poche settimane sulla pelle di donne più giovani.

Questo tipo di problematica della pelle, può senza dubbio essere affrontata con una skincare specifica e con l’utilizzo di alcuni indispensabili cosmetici.

->>LEGGI ANCHE: Skincare autunnale: le astuzie per migliorare la tua pelle in pochi step

Come trattare le macchie scure durante la stagione autunnale

Il primo trattamento, quello fondamentale ed insostituibile per combattere e prevenire la comparsa di macchie solari è senza dubbio la protezione solare, sia sotto forma di crema da applicare ogni giorno che a livello materiale, proteggendo il viso e il decollete con un bel cappello a tesa larga e dei bellissimi occhiali da sole.

Queste sane abitudini aiuteranno senza dubbio a trattare, prevenire e ad eliminare le macchie solari dal viso, macchie che sono causate dalla concentrazione di melanina in alcuni punti specifici del viso, quasi sempre zigomi, tempie, fronte e naso.

Oltre alla protezione solare da applicare e mettere in pratica ogni giorno durante l’estate e all’inizio della stagione autunnale, si potrà esfoliare la pelle in modo delicato.

Eseguire un semplice scrub che elimini lo strato di cellule morte aiuterà la pelle a liberarsi di queste zone di iperpigmentazione. Per un trattamento ancor più efficace si potrà praticare un peeling affidandosi ad un professionista o applicare sul viso uno dei tanti peeling in commercio come quelli enzimatici perfetti per essere utilizzati dopo l’estate.

Questo tipo di trattamento ridonerà alla pelle del viso nuovo vigore e luminosità aiutando anche aa schiarire notevolemente le macchie solari, soprattutto se piccole.

Inutile specificare quanto sia fondamentale l’idratazione della pelle che dovrà essere trattata con prodotti specifici sia il giorno che la notte e bevendo molta acqua per idratare i tessuti dall’interno.

->>LEGGI ANCHE: Mani screpolate? I rimedi infallibili della nonna per rigenerarle

Trattamento naturale e fai da te per trattare la pelle colpita dalle macchie solari

Se amate prendervi cura della vostra pelle, utilizzando dei rimedi naturali e praticando dei veri e propri trattamenti di bellezza fai da te, ecco una ricetta per il trattamento delle macchie solari di cui non potrete più fare a meno!

Non vi resta che prendervi cura ogni giorno della vostra pelle, questo, il segreto per mantenere un viso giovane, luminoso e tonico più a lungo possibile.