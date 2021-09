Skincare autunnale: le astuzie per migliorare la tua pelle in pochi step

Skincare autunnale: gli errori da evitare e i consigli da seguire per rigenerare subito la pelle troppo secca a fine estate. Soprattutto il viso ha bisogno di attenzioni particolari. Tutto quello che c’è da sapere per una beauty routine impeccabile.

Estate dolce estate: viva il mare, il sole e il relax! Dopo un anno di lavoro e di preoccupazioni dovute alla pandemia di Covid-19, quasi tutti ci siamo concessi un periodo di vacanza. Abbiamo staccato un po’ la spina e, magari, abbiamo avuto dei ritmi più sregolati. Chi non ha fatto, almeno una volta, le ore piccole?

Prendere la tintarella in riva al mare ci rende felici: ma quali sono le conseguenze per la pelle? Scuramente avrai notato che, a fine estate, è quasi sempre più secca e disidratata. Il colorito è più spento. Tutta colpa dell’azione combinata di sole e salsedine. Per quanto ci si protegga bene durante l’esposizione, a fine vacanza la pelle ha bisogno di essere rigenerata.

Capita spesso di dover affrontare il cambio di stagione con macchie solari sul viso, rughe più accentuate e colorito spento. Ma tutto si risolve con una buona skincare autunnale.

La pelle, più secca a fine estate, risente anche dei primi freddi. Ecco perché la parola d’ordine è nutrire! Ma non solo. Il ritorno alla routine ci richiama ad altri doveri a cui non possiamo sottrarci. La posta in gioco è alta: il benessere della nostra pelle!

Vediamo insieme quali sono gli step da seguire per una perfetta skincare routine autunnale, con un’attenzione particolare al viso che è il nostro biglietto da visita.

Skincare autunnale: ecco quali sono i prodotti must have!

Skincare autunnale: è d’obbligo seguirne una con regolarità per migliorare la qualità della pelle in concomitanza con il cambio di stagione. In autunno abbandoniamo i prodotti con ‘texture légère’ per privilegiare quelli con formulazioni più ricche, ad alto potere idratante.

In autunno la pelle necessita di un maggiore nutrimento. Ma ti sbagli di grosso se pensi che basta sciacquare il viso, tamponarlo un po’ e applicare la prima crema che trovi sotto mano.

C’è tutto un rituale di bellezza da seguire, ecco perché si parla di skincare routine. Scopriamo insieme quali sono le fasi cruciali nella cura del viso e i prodotti must have da avere sempre nel beauty case.

Latte detergente – E’ fondamentale! Ne basta un po’ su un dischetto di cotone idrofilo per rimuovere le impurità del giorno, soprattutto quelle accumulate più in superfice. Il dischetto va passato delicatamente, con movimenti circolari, su viso, collo e zona décolleté. Tonico – E’ il secondo prodotto irrinunciabile per una detersione impeccabile. Quelli di ultima generazione sono privi di alcol e hanno un’azione esfoliante in grado di sostituire perfettamente lo scrub. L’obiettivo è rimuovere le cellule morte e tutte le altre impurità. Risultato? Un incarnato più sano e luminoso. Olio secco da notte – E’ il prodotto in più da inserire nella skincare routine autunnale. Ha un alto potere rigenerante. Si assorbe rapidamente, senza ungere. La pelle è più morbida e idratata già dopo la prima applicazione. Creme, sieri e booster – Aiutano ad assicurare un buon nutrimento alla pelle secca e stressata dai primi freddi autunnali. Tutti lo sappiamo: la cute va idratata sia di giorno che di sera. Ce lo raccomandano tutti gli esperti. Il consiglio in più: meglio puntare su creme che rafforzino le difese naturali della pelle contro la sensibilità, riducendo così nel tempo anche i rossori. Maschere – Non bisogna commettere l’errore di pensare che, in autunno, non sia più necessario applicarle. Nulla di più sbagliato! Il viso ne ha sempre bisogno, 1-2 volte a settimana. Ci sono tante maschere quante sono le diverse esigenze: da quelle idratanti a quelle emollienti, passando per quelle rivitalizzanti, esfolianti e così via. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Molte si preparano a casa. Ecco alcune ricette facili e veloci da provare.

Ora sai come curare il tuo viso con l’arrivo dell’autunno. Usando i prodotti giusti e avendo costanza si possono fare miracoli. Non trascurarti!