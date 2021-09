Mani screpolate? I rimedi infallibili della nonna per rigenerarle

Mani screpolate: un vero tormento per tante donne! Già a fine estate la pelle è più secca e disidratata. La parola d’ordine è nutrimento! Ecco alcuni rimedi della nonna immediati per avere subito mani più vellutate.

L’estate ci fa più belle! L’abbronzatura indubbiamente ha il suo fascino ma ci sono tante conseguenze per la pelle, più o meno gravi. Ogni anno, a fine estate, tiriamo le somme. Sarà capitato anche a te di scorgere sul viso delle macchie scure che prima delle vacanze non avevi o, peggio ancora, delle rughe più profonde.

In estate anche le mani cambiano, messe a dura prova dalla sudorazione e dall’azione combinata di sole e salsedine. Inoltre, trascorriamo molte ore in spiaggia e non sempre rispettiamo la regola d’oro di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Risultato? Le mani sono secche, disidratate e più ruvide al tatto.

Per mani così compromesse la situazione può persino peggiorare con i primi freddi autunnali. Così come le labbra anche le mani, se non protette bene, possono screpolarsi e spaccarsi. Nei casi più gravi, compaiono dei taglietti che possono bruciare o, addirittura, sanguinare.

Con mani ridotte in questo stato, anche un gesto banalissimo come quello di infilare un anello può diventare molto doloroso. Chi convive da anni con il problema delle mani screpolate sa perfettamente che, per esempio, lavare i piatti indossando i guanti è la scelta migliore. Spesso, però, le piccole accortezze non bastano e bisogna intervenire con più incisività, ricorrendo a farmaci o provando alcuni rimedi naturali.

Limitandoci all’ambito del fai-da-te, scopriamo insieme quali sono i segreti della nonna per ritornare ad avere mani lisce e vellutate.

Mani screpolate post estate: i rimedi naturali più efficaci

Le mani screpolate a fine estate sono un problema serio per tante persone, bambini inclusi. Con i primi freddi autunnali la situazione può persino aggravarsi. C’è addirittura chi deve fare i conti con i geloni, che si manifestano con arrossamenti intensi, indolenzimenti e prurito.

Ma vediamo quali sono i rimedi naturali più efficaci per mani secche e screpolate. Alcuni danno un sollievo immediato! Li elenchiamo tutti di seguito.

Burro di karitè – Ha spiccate proprietà emollienti, antiossidanti e nutrienti. Si può utilizzare più volte al giorno sulle mani screpolate, in sostituzione della crema idratante. Olio di mandorle dolci – E’ un’altra sostanza grassa naturale perfetta per risolvere il problema delle mani ruvide. Il consiglio in più: per avere il massimo della resa, basta applicare poche gocce sulla pelle leggermente umida, cioè dopo aver lavato e tamponato le mani. Olio di oliva – Ideale per fare degli impacchi sulle mani screpolate, da lasciare in posa tutta la notte indossando un paio di guanti. Gel di aloe vera – E’ un rimedio della nonna da provare sulle mani irritate, con taglietti che bruciano o che sanguinano. L’aloe vera aiuta la pelle a cicatrizzare velocemente. Viene utilizzata anche per trattare le ferite da herpes labiale. Avocado – La polpa di questo gustoso frutto tropicale è un vero toccasana per le mani screpolate. Basta frullarne un po’ e fare degli impacchi sulle zone da trattare, lasciando in posa per 10-15 minuti. Camomilla – E’ un altro rimedio naturale con benefici certi. Una volta preparato l’infuso, basta filtrarlo e lasciarlo raffreddare. Si passa poi ad immergervi le mani, lasciandole così per almeno 10 minuti. Infine, vanno tamponate e idratate, magari con del burro di karitè. Tuorlo d’uovo – Basta sbatterne uno e applicarlo sulle mani screpolate a mo’ di impacco. Deve agire per 15-20 minuti. Al termine dell’operazione, le mani vanno lavate, asciugate e, ovviamente, idratate. Si possono fare anche un paio di applicazioni a settimana. Non ci sono controindicazioni. Amido di riso – E’ un rimedio della nonna molto apprezzato anche per trattare la pelle delicata dei bambini. Basta riempire una bacinella d’acqua, aggiungere un cucchiaio di amido e immergervi le mani, lasciandole in ammollo per 5-10 minuti. Infine, bisogna lavarle, asciugarle e idratarle con un prodotto naturale.

L’autunno e alle porte ed è tempo di prepararsi ai primi freddi. Se convivi da anni con il problema delle mani screpolate senza avere grossi risultati, allora prova subito questi rimedi della nonna. L’aspetto delle tue mani migliorerà e tu resterai soddisfatta.