Menù della domenica, salutiamo l’estate con questi piatti

Quando l’estate finisce possiamo dire addio alla leggerezza e ai piatti velocissimi: consoliamoci con un menù ad hoc facile da preparare

Ci siamo: stiamo per salutare l’ultima domenica di estate. Salutiamo il mare, il sole, il caldo per lasciare lo spazio all’autunno. Ma in cucina salutare l’estate significa abbandonare i piatti freddi e spesse volte veloci per le calde zuppe o i piatti più elaborati di autunno e inverno.

Visto che siamo ancora in estate congediamola con un pranzo domenicale completo capace di esaltare ancora i gusti che tanto ci mancheranno durante le stagioni fredde.

Un menù completo che salterà l’antipasto per dare spazio finale al dolce.

Primo piatto : penne con le melanzane, gusto e leggerezza

Partiamo da un buonissimo piatto di pasta, le pennette con melanzane, pomodorini e pinoli, che porterà sulle nostre tavole una delle regine dll’estate la melanzana. Un piatto in cui vince la leggerezza perchè le melanzane saranno grigliate e si mischieranno con i croccanti pnoli tostati.

Per questi piatto avremo bisogno nel nostro frigo e nella nostra dispensa di : pennette, melanzane, olive verdi, pinoli, olio aglio origino e un pizzico di zucchero di canna .

Seguiamo qui la ricetta passo passo

Secondo piatto: polpettone estivo di verdure

Se presto con le stagioni fredde la carne diventerà sempre più protagonista dei secondi, per questi menu della domenica diamo spazio ancora alle verdure con un ottimo polpettone estivo di verdure.

Un piatto che racchiude in seé tutti i prodotti che la campagna ci ha regalato in estate. Un secondo piatto nutriente e leggero che andrà incontro ai gusti di tutta la famiglia. Per farlo avremo bisogno di: zucchine, patate, carote, peperoni, ricotta pan grattato, basilico.

Un piatto che ci darà grandi soddisfazioni

Dolce: mousse di fragole, leggerezza e semplicità

Se vogliamo concludere il nostro pranzo della domenica con un piatto semplice e veloce da realizzare, la nostra voglia di dolce potrà essere soddisfatta dalla mousse di fragole. Una ricetta che può essere realizzata in diverse modi ma che noi abbiamo deciso di proporre nella versione sprint.

Un dolce che richiederà pochissimi ingredienti: fragole, zucchero e panna fresca. Non ci resta che metterci al lavoro e prepararlo in soli 5 minuti