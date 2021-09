Ecco i trucchi infallibili per addensare un sugo troppo liquido

Se hai preparato il sugo ma è venuto troppo liquido ecco il trucco infallibile per addensarlo e farlo tornare alla giusta consistenza.

Preparando un sugo che sia di pomodoro, di carne o alle verdure può capitare che a fine cottura ci accorgiamo di averlo fatto troppo liquido. Acquoso e slegato la prima impressione è che la salsa non sia per niente invitante.

Se dobbiamo usarlo per condire un piatto di pasta, una lasagna o della pasta al forno, rischiamo di compromettere tutta la nostra ricetta, anche perché un primo piatto dalla consistenza liquida, a meno che non sia una minestra in brodo, non piace a nessuno.

Come fare allora? Per fortuna esistono dei trucchi infallibili per addensare un sugo troppo liquido e utilizzarlo nelle nostre più svariate preparazioni. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco i trucchi per addensare un sugo troppo liquido

Può capitare che preparando un sugo il risultato sia quello di farlo di una consistenza troppo liquida. Un errore che rischia di rovinare il nostro pranzo o la nostra cena. Se poi abbiamo degli ospiti andiamo davvero incontro ad un disastro annunciato.

Ma perché può accadere di preparare un sugo troppo liquido? Una delle cause principali del sugo liquido risiede nel fatto che abbiamo aggiunto troppa acqua nella preparazione, o quando lo abbiamo messo al fuoco non ci siamo resi conto che gli ingredienti hanno sprigionato più acqua del normale e non l’abbiamo ben tirato sul fuoco.

In ogni caso buttare tutto non è la giusta soluzione perché i metodi per addensare un sugo ci sono. Ovviamente alcuni potrebbero alterarne il sapore, ecco perché potremo scegliere quale preferiamo anche in base a quanto tempo abbiamo per porre rimedio.

Scopriamo allora i trucchi infallibili per addensare un sugo troppo liquido e riportarlo alla giusta consistenza.

1) Farlo ridurre sul fuoco. Il rimedio più semplice e che non altera il sapore del nostro sugo è farlo ritirare sul fuoco. A fiamma bassa lo lasceremo cuocere fino a che l’acqua non si sarà ritirata tutta. Questo rimedio è il più scontato ma è valido solo se abbiamo tutto il tempo necessario per permettere al sugo di ritirarsi. Inoltre, ricordiamo di mescolare di tanto in tanto per non farlo attaccare sul fondo della pentola.

2) Maizena o fecola di patate. Sciogliamo in due dita d’acqua fredda un cucchiaino di fecola di patate o di maizena. Aggiungiamo il composto al sugo e lasciamo cuocere per circa 5 minuti fino a che il sugo non si addenserà acquisendo la giusta consistenza. Entrambi gli ingredienti sono insapori quindi anche con questo metodo non alteriamo il sapore del sugo.

3) Patata lessa. Questo trucco può essere veloce se, e solo se, la patata bollita è già disponibile. In tal caso la schiacciamo con la forchetta, aggiungiamo un goccio di latte e uniamo il composto al sugo mescolando bene sul fuoco. Il sapore virerà verso un tono leggermente più dolce. Ma il sugo diventerà sicuramente più corposo.

Infine, ricordiamo che se il sugo è già abbastanza liquido dovremo avere l’accortezza di scolare bene la pasta altrimenti rischieremo davvero di servire un primo piatto acquoso.