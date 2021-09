Harry e Meghan, provocazione choc a New York: il gesto contro la Regina

Harry e Meghan a New York si sono mostrati in pubblico per la prima volta dopo la nascita di Lilibet Diana.

La coppia ha preso parte a un evento di sensibilizzazione sulla necessità di vaccinare contro il Covid tutte le fasce della popolazione, anche quelle più povere. Apparsi mano nella mano, Harry e Meghan hanno sollevato come al solito moltissime polemiche sul ruolo che stanno interpretando negli States.

Quando Harry e Meghan hanno deciso di attraversare l’Atlantico per stabilirsi negli Stati Uniti, i malpensanti sostenevano che Meghan, ottenuto il titolo di Duchessa, volesse fondare negli States la sua corte personale.

Negli ultimi mesi, complice anche la gravidanza di Lilibet, Harry e Meghan non sono mai apparsi in pubblico: si sono limitati a utilizzare i media per continuare la loro battaglia contro la Famiglia Reale Inglese.

La loro intervista con Oprah Winfrey, tra le altre cose, è stata a un soffio dall’ottenere “l’Oscar della televisione” americano. Il motivo di tanto scalpore stava nel fatto che si trattava di un documento davvero esplosivo, durante il quale Harry e Meghan minavano alla base la credibilità della monarchia inglese. I due hanno accusato i parenti di Harry di aver fatto insinuazioni razziste in merito al colore della pelle che Archie, che all’epoca non era ancora nato.

Con la loro prima apparizione pubblica Harry e Meghan hanno continuato indirettamente la guerra alla Corona, anche se non hanno aperto bocca sulla questione.

Harry e Meghan: a New York come reali in trasferta

La visita a New York di Harry e Meghan è stata pianificata in grande stile, con tanto di guardie del corpo e utilizzo dei titoli nobiliari di Duca e Duchessa per rivolgersi alla coppia.

Secondo molti giornalisti britannici e degli Stati Uniti, questo atteggiamento dei Sussex è la dimostrazione definitiva che Meghan vuole giocare a fare la reale facendo però a meno di tutti i doveri e gli obblighi a cui devono sottostare tutti coloro che vengono classificati come “working royals”. Un piano ben organizzato fin dal matrimonio, secondo alcuni.

Del resto, gli indizi che portano a pensare una cosa del genere sono molti: non troppo tempo fa è stato addirittura scoperto un dettaglio legale su Meghan che dimostrerebbe la malafede della Duchessa.

Harry e Meghan a New York sono stati ricevuti come veri e propri reali dal sindaco di New York Bill De Blasio e dalla folla di giornalisti che attendeva la coppia. Tra le altre cose i giornalisti si sono rivolti a Meghan con il titolo “Madame Duchess”, che a quanto pare ha fatto molto piacere all’attrice.

Per essere una persona che ha sempre affermato di ritenere i titoli nobiliari “poco importanti” Meghan non si sta comportando esattamente in maniera coerente: bisogna proprio dirlo!

Non si può non pensare a quale debba essere stata la reazione della Corona britannica dopo aver visto le fotografie dei Sussex intenti a “rubare” la regalità esportandola negli States e facendolo, in gran parte, con i soldi che Carlo è stato tenuto a pagare a Harry per il suo mantenimento fino al 2020. Sembra una vera e propria provocazione da parte di Harry e Meghan: la Regina dev’essere fuori di sé!

Tornando a New York, il comportamento della coppia è stato attentamente analizzato da ogni sorta di esperti, soprattutto da coloro che studiano e interpretano il linguaggio del corpo. Su The Sun, celebre tabloid inglese, si sostiene che il linguaggio del corpo di Harry e Meghan tradiva molta tensione. Anche i sorrisi sembravano molto tirati e, come se non bastasse, Harry e Meghan non erano mai “sincronizzati” come spesso apparivano in passato, quando compivano gli stessi gesti allo stesso momento o camminavano muovendo i passi allo stesso tempo.

In particolare, secondo l’esperto, Harry era nervoso e molto a disagio. Non ha mai sorriso e non ha mai cercato un contatto visivo con la moglie, cosa che invece i due in passato facevano molto spesso e in ogni occasione. Inoltre Harry si è morso spesso le labbra, come quando ci si prepara a un esame e non si è certi di aver studiato abbastanza.

Infine, Harry e Meghan si sono presentati mano nella mano: un vero e proprio tratto distintivo della coppia Sussex, ma secondo l’esperto la loro stretta di mano rivelava una certa freddezza o una certa distanza tra i due, come se anche quello fosse un gesto “a favore dei fotografi”.

Insomma, Harry è apparso molto meno disinvolto rispetto alla sua ultima apparizione pubblica in Inghilterra, quando ha gridato e riso in maniera inappropriata davanti alla statua di sua madre Diana.

Sembra quasi che in presenza di sua moglie Harry si senta sotto esame e tema di sbagliare nel dire o nel fare qualcosa. Una vita non troppo diversa da quella che faceva in Inghilterra, insomma. Ne valeva davvero la pena, Harry of Wales?

