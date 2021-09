Labbra secche con i primi freddi: rimedi migliori a prova di bacio!

Le labbra secche e screpolate sono senza dubbio l’effetto dei primi freddi. Se però volete proteggerle, rimpolparle e soprattutto idratarle potrete utilizzare alcuni eccezionali rimedi naturali.

Il sorriso è un particolare importante del viso di una persona ed in particolare di una donna. Troppo spesso però si pensa a sfoggiarlo con rossetti dalle tonalità più trendy senza pensare affatto alla bellezza e alla salute delle labbra naturali.

Soprattutto con l’arrivo dei primi freddi le labbra appariranno secche e screpolate, questo perché molto sensibili alle variazioni di temperatura e soprattutto agli agenti atmosferici, così come d’estate è fondamentale proteggerle dall’azione dei raggi solari con stick e prodotti specifici, con l’arrivo della stagione fredda, necessiteranno di cure specifiche che le idratino, rimpolpino e le rendano sempre vellutate e pronte per accogliere il makeup.

Scopriamo come trattare le labbra secche e screpolate all’arrivo del primo freddo con rimedi naturali. Dei trattamenti alla portata di tutti e delle ricette di bellezza fai da te semplici ma davvero efficaci.

Labbra secche e screpolate: il prodotto ‘must have’ è lo scrub

Sono diverse le occasioni in cui abbiamo consigliato un buon scrub labbra per coccolarle, eliminare cellule morte e antiestetiche pellicine e anche l’inverno sarà l’occasione giusta per regalarsi qualche minuto di piacevole e delicata esfoliazione delle nostre labbra.

Esistono in commercio dei prodotti specifici ma, si potrà preparare in casa un ottimo esfoliante per le labbra utilizzando degli ingredienti naturali presenti in ogni dispensa come lo zucchero, il miele.

Scopriamo come preparare un eccezionale scrub labbra seguendo tutte le indicazioni del video tutorial che abbiamo selezionato per voi.

Labbra super idratate con i burri vegetali

Dopo aver esfoliato le labbra, la mucosa labiale avrà ricevuto un ottimo trattamento che le renderà vellutate e lisce in pochi minuti.

L’idratazione sarà lo step successivo, passaggio al quale non si dovrebbe assolutamente rinunciare almeno al mattino e alla sera durante le beauty routine preferite. I burri vegetali saranno senza dubbio i rimedi naturali perfetti per regalare alle labbra il giusto grado di idratazione.

Si potranno acquistare dei burri di cacao eco bio o ancor meglio si potrà preparare un ottimo burro labbra in casa con degli ingredienti naturali. Ecco una ricetta davvero semplice con cui preparare un burro labbra portentoso da portare sempre con se!

->>LEGGI ANCHE: Piedi perfetti in inverno: gli errori da non commettere per sedurre

Labbra secche e screpolate ai primi freddi: come nutrirle in profondità con una eccezionale maschera fai da te

Se avere labbra idratate è un ‘must’ al quale non rinunciare mai, nutrirle sarà una piacevole abitudine da praticare almeno una volta a settimana, come? Ma applicando una maschera labbra che abbia al suo interno degli ingredienti dalle proprietà nutrienti, come questa semplice da preparare e dalla quale non potrete più fare a meno!

Labbra idratate e nutrite: i piccoli segreti per rimpolparle e renderle voluminose senza utilizzare filler!

La maggior parte delle donne desidera labbra voluminose come quelle della bellissima Angelina Jolie e per questo si ricorre nella maggior parte dei casi all’aiuto di un chirurgo che applichi dei filler per un effetto volume quasi immediato.

Ci si può regalare delle labbra super rimpolpate però, anche rivolgendosi a qualche piccolo segreto di bellezza. Il primo in assoluto lo scrub che con il suo massaggio riesce a rivitalizzare le labbra e farle apparire naturalmente più grandi e ci si può poi rivolgere alla natura per preparare un gloss volumizzante a base di sostanze leggermente irritanti che riescano a gonfiare leggermente le labbra dopo ogni applicazione, per esempio il peperoncino.

->>LEGGI ANCHE: Skincare autunno 2021: le migliori creme viso antiage. Scegli la tua

Ecco una ricetta fai da te per preparare un volumizzante per labbra in pochissimi passaggi assolutamente efficaci ed economici!