Gemma Galgani da giovane: le foto in costume che nessuno ha mai visto

Gemma Galgani da giovane: la dama di Uomini e Donne pubblica foto di 35 anni fa in cui era in costume e lascia tutti senza parole.

Da più di dieci anni, Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Con la nascita del trono over, Maria De Filippi ha puntato su dame e cavalieri alla ricerca del grande amore dopo le varie delusioni vissute nel corso degli anni. Tra i tanti protagonisti, chi sin dalla prima puntata ha conquistato il pubblico del dating show di canale 5 è sicuramente Gemma Galgani.

La dama di Torino, nel corso delle varie stagioni della trasmissione, ha vissuto intensamente le proprie emozioni. Le storie d’amore di Gemma, in primis quelle con Ennio, l’uomo con cui aveva lasciato la trasmissione e con Giorgio Manetti hanno appassionato milioni di italiani. Contemporaneamente, Gemma ha cambiato anche il proprio look senza, tuttavia, mai rinunciare alla sua eleganza. Ma com’era Gemma da giovane? A pubblicare le foto di tanti anni fa è stata proprio la dama.

Gemma Galgani da giovane: dalle foto in costume a quella con il maglione che ha scatenato i commenti dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Kenya: 1986 e una Gemma Galgani con qualche anno in meno, ma sempre entusiasta della vita. La dama storica di Uomini e Donne, su Instagram, ha pubblicato il video che vedete qui in alto mostrando a tutte le persone che la seguono da anni com’era 35 anni fa. Capelli biondi, fisico snello e asciutto e una grande voglia di vivere ed emozionarsi cogliendo al volo ogni occasione offerta dalla vita.

LEGGI ANCHE—>Batosta per Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: ecco perchè fa ancora parte del programma

Gemma ha anche pubblicato una foto in cui si mostra in costume come potete vedere dalla foto qui in basso.

Gemma, poi, ha anche regalato un altro scatto ai fans in cui era giovane. Nella foto in questione, la Galgani indossava un maglione che ha scatenato i commenti dei fan. “Hai il maglione infeltrito, troppo usato!”, ha scritto una follower. “Sì, ma lo amavo troppo quel maglione. Era da uomo, era del mio fidanzato e lo volevo mettere sempre io ma non era previsto, era solo da emergenza”, è stata la risposta della Galgani. Curiosi di vedere il maglione in questione? Ecco la foto: