Che fine ha fatto Ennio Zingarelli, il primo ex fidanzato di Gemma Galgani a Uomini e Donne? Ecco cosa fa oggi.

Uomini e Donne ha dato vita ad uno dei personaggi televisivi più chiacchierati e amati degli ultimi tempi. Ovviamente ci riferiamo a Gemma Galgani protagonista indiscussa dello spazio del programma, ovvero la maggior parte, al Trono Over.

La dama di Torino ha avuto due storici fidanzati all’interno della trasmissione di successo di canale 5. Uno è Giorgio Manetti, quello più recente, a cui la dama aveva scritto perfino una lettera letta in prima serata su canale 5, dove lui le diede un sonoro due di picche dopo che lei scelse di terminare la loro relazione, e l’altro è Ennio Zingarelli, primo fidanzato all’interno della trasmissione.

I due, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, hanno perfino lasciato il programma insieme, organizzando perfino una festa di fidanzato a cui furono invitati anche Tina Cipollari e Gianni Sperti e Rudy Zerbi, per l’occasione, ricoprì anche il ruolo di inviato. Il loro fidanzamento purtroppo non è proseguito come sperato. Tant’è che lei, che pare aver ritrovato la felicità con uno più giovane, è tornata negli studi Elios di Roma e non se n’è più andata, mentre di lui non ci sono più tracce. Tant’è che ancora in molti continuano a chiedersi ma che fine ha fatto Ennio Zingarelli di Uomini e Donne?

Ennio Zingarelli di Uomini e Donne: com’è diventato l’ex di Gemma Galgani

Iniziamo subito con il dire che Ennio Zingarelli è vivo e vegeto. Dopo una recente battuta fatta da Tina Cipollari in studio, in molti hanno pensato che fosse passato a miglior vita, invece no. Il primo fidanzato di Gemma Galgani di Uomini e Donne sta bene ed è sulla terra con tutti noi.

Purtroppo dopo il suo addio al programma si sono perse un po’ le sue tracce, in quanto non è un uomo molto social a differenza dei suoi colleghi che appena approdano in studio provvedono ad aprirsi ogni account possibile ed immaginabile. Lui ha deciso di tornare alla vita di sempre, senza dedicarsi a progetti che riguardano il mondo dello spettacolo. Non molto tempo fa però Ennio, l’ex di Gemma Galgani, tra l’altro lei ha lanciato un appello a Striscia La Notizia, aveva espresso il desiderio di voler far parte ancora una volta del parterre del programma, ma il suo invito non sembrerebbe essere stato colto.

Certo, è pur vero che da quando lui ha preso parte al programma, l’età degli Over si è abbastanza abbassati in quanto prima era popolato da uomini e donne molto più in là con gli anni, mentre adesso anche da giovanissimi. Le dinamiche del programma sono un po’ cambiata, preferendo persone più giovani che molto più adulte come invece era un tempo.

Ennio Zingarelli di Uomini e Donne non ha abbandonato la sua vita di sempre, ma di Gemma Galgani non ne vuole più sapere. Le loro differenze caratteriali li hanno portati a dirsi addio.