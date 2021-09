Ecco le tre migliori app per monitorare il tuo ciclo mestruale, ovulazione, fertilità! Una volta provate non potrai farne a meno.

Basta più promemoria cartacei e dimenticanze! Le applicazioni sui nostri smartphone ci salvano spesso la vita, soprattutto perché ci permettono di ricordare eventi, date, cose da fare con alcuni semplici click.

Oggi più nel dettaglio, vi vogliamo parlare delle applicazioni che salvano la vita a noi ragazze e donne di tutte le età e che ci accompagnano dall’avvento del primo ciclo mestruale fino alla menopausa e oltre. Si tratta delle App per il monitoraggio del ciclo mestruale. Se date uno sguardo al vostro store (Play store per Android e App Store per iOS) ne troverete tantissime per non dire infinite. Eppure non tutte offrono gli stessi strumenti o forniscono le stesse informazioni. Anzi alcune sono addirittura complesse da utilizzare e renderebbero il vostro resoconto mensile macchinoso.

Per questo motivo, noi di Chedonna.it abbiamo selezionato per voi tre app per il monitoraggio del ciclo mestruale, tre app semplici, intuitive e sicuramente alla portata di tutte le donne!

Le tre migliori App per tenere traccia delle tue mestruazioni e non solo

L’avvento delle tecnologie, lo sviluppo e l’evoluzione tecnologia ha portato alla nascita di strumenti sempre più competitivi, precisi e dalle mille attività. Ormai i nostri smartphone odierni sono infatti in grado di fare tutto, dall‘editing foto, all’editing video al monitoraggio del nostro ciclo mestruale senza più dover ricorrere a carta e penna o alla nostra memoria per fare mente locale su in che periodo siamo.

Infatti, le applicazioni sui nostri smartphone possono essere davvero efficaci per tenere traccia del proprio ciclo, la fertilità e di conseguenza calcolare il periodo ottimale per il concepimento. Si tratta di App che si presentano come dei veri e propri diari mestruali, con icone e strumenti che permettono di inserire giorno per giorno come ci si sente fisicamente (nausea, dolori addominali, dolori lombari, mal di testa, mal di schiena e molto altro) e mentalmente ( triste, allegro, giù di morale, elettrizzato, nostalgico) in modo tale da prendersi cura di ogni aspetto legato alla nostra sfera privata.

Allo stesso tempo, grazie ai sistemi di back up, queste app permettono di mantenere uno storico su i nostri cicli precedenti (partirà dal primo giorno di utilizzo dell’app) e sarà in grado di comprendere la durata del nostro ciclo (28 gg, 30 gg, 40 gg) e molto molto altro. Informazioni estremamente utili e da portare con sé dal proprio ginecologo di fiducia.

Dopo avervi illustrato in linea generale le peculiarità che accomunano (più o meno) tutte le applicazioni, ecco a voi le tre App migliori sul tema.

Il mio calendario mestruale (Period calendar)

La prima App per il monitoraggio del ciclo di cui voglio parlarvi è quella che personalmente utilizzo e dunque conosco meglio. Si tratta di un’app molto semplice, intuitiva, veloce e anche simpatica perché oltre le caratteristiche tipiche di un’App per il monitoraggio del ciclo mestruale, essa permette di scegliere un dolce animaletto come compagno di viaggio (conigli, gattini, cagnolini, lepri etc.) più si utilizza gli app più si sbloccheranno temi e animaletti per rendere estremamente personalizzata e su misura la nostra App preferita.

Dunque si tratta di un’App molto giovanile e smart ma adatta anche ai cuori più maturi. E’ gratuita sia su App Store che su Google Play e aiuta a controllare tutti i dettagli del ciclo mestruale, dell’ovulazione e della fertilità. Rappresenta un vero e proprio diario personale delle mestruazioni e della propria salute: oltre a indicare la data di inizio e fine del ciclo permette infatti di registrare i sintomi, gli stati d’animo, il peso, la temperatura corporea, la pillola, i rapporti sessuali giorno dopo giorno. Nella sezione “Calendario” dell’app si ha una vista sui giorni del ciclo e su quelli di ovulazione, con indicati i periodi di maggiore o minore fertilità.

Se tenete particolarmente alla vostra privacy e non volete che il vostro ciclo possa finire sotto gli occhi indiscreti di chi guarda il vostro cellulare “Il mio calendario mestruale” permette di impostare una password per accedere ai contenuti della app, mentre se avete bisogno di tracciare informazioni di persone diverse, permette di aggiungere account. Permette inoltre di importare i dati da altre app oppure, in caso di backup e ripristino della app o del telefono, è possibile inoltre salvare tutto lo storico tramite mail, Dropbox o Google Drive.

Flo – monitora il tuo ciclo

Flo è un sistema di monitoraggio del ciclo mestruale e dell’ovulazione, dotato di un calendario giornaliero, un tracker dello stile di vita e dell’attività fisica e un tracker per il calcolo delle settimane di gravidanza. E’ una guida alla salute e al benessere femminile, ideata grazie all’ausilio di 100 esperti sanitari e medici oltre che istituti sanitari. Principalmente utilizzata per le donne incinte.

L’applicazione è davvero molto completa, ti permette di inserire note su umore, sintomi premestruali, rapporti sessuali e altre informazioni sulla salute e fornisce previsioni intelligenti e promemoria sul ciclo imminente, sui giorni di fertilità e di ovulazione, e uno storico dei cicli mestruali. Puoi inserire più di 70 sintomi ed attività per ottenere una panoramica precisa delle dinamiche del tuo corpo grazie all’AI.

Flo ti aiuta anche a capire qual è il momento migliore per concepire e, quando si rimane incinte, si può optare per la modalità gravidanza, in cui vengono segnalate le settimane di crescita del feto, il calcolo della data presunta del parto, e vengono inviati alcuni articoli interessanti sul proprio stato. L’applicazione può essere personalizzata per renderla unica in base ai propri bisogni. Inoltre monitora pure la durata del sonno e dei passi.

È inoltre molto utile per chi ha un ciclo mestruale irregolare, permettendoti di tenerlo sotto controllo e riferire al medico la frequenza e le irregolarità. Presenta una funzione a pagamento che offre ulteriori servizi sempre più personalizzati e settati sulla persona.

iGyno, il consulto ginecologico a portata di app