Ricordate Francesca de La Tata? Ecco che fine ha fatto

Chi non ricorda la famosa Francesca de La tata? Il suo personaggio è diventato una vera icona che potremmo definire intramontabile. Ma cosa ne è stato della sua interprete? Scopriamo cosa fa oggi.

Il personaggio di Francesca Cacace della serie tv La tata è particolarmente caro a tutti. Simpatica, frizzante e sempre diretta ha rappresentato un modo diverso di intendere un personaggio, donando maggior importanza all’ilarità e all’essere semplicemente se stessi.

Un personaggio che deve sicuramente parte della sua fama a Fran Drescher, ovvero l’attrice che ha saputa interpretarla in modo semplicemente perfetto.

Ma che fine ha fatto l’attrice? Proprio in questi giorni si è tornati a parlare di lei per via di alcuni scatti che la ritraggono.

La tata torna a mostrarsi a distanza di anni: ecco com’è oggi

Il motivo per cui Fran Drecsher è tornata recentemente a far parlare di se è ancora una volta legato al suo personaggio più iconico, ovvero Francesca de La tata.

A distanza di molti anni l’attrice si è mostrata con indosso gli abiti di allora, posando come fosse appunto Francesca Cacace. Il motivo è la promozione della serie tv che sbarca su HBO Max. Occasione che ha consentito a tutti i suoi fan di rivederla, notando come a 63 anni sia ancora splendida come allora e in piena energia.

Ripercorrendo brevemente la sua carriera, possiamo dire che Fran Drescher sia una tra le attrici americane più amate. Fin da piccola ha sempre amato il mondo della recitazione tanto da decidere di studiare per diventare un’attrice.

Il suo debutto è stato nel famoso film La Febbre del Sabato Sera, dove ha avuto modo di esordire alla grande, proseguendo poi fino ad arrivare al suo più grande successo, ovvero La tata. Il suo ruolo di attrice, però, non si ferma qui. Fran ha infatti preso parte a diversi film dove ha recitato al fianco di grandi nomi come Robbin Williams e Woody Allen.

La sua vita, però, non è fatta solo di recitazione. In seguito ad un tumore all’ovaio (fortunatamente curato) e che la colpì nel lontano 2000, Fran ha deciso di dar vita alla Cancer Schmancer una fondazione che ha come scopo quello di supportare le donne con malattie oncologiche.

Ovviamente nella sua vita non è mancato neppure l’amore. L’attrice è infatti stata sposata prima con Peter Marc Jacobson, produttore di diverse sitcom tra cui la tata. Successivamente si è poi sposata con Shiva Ayyadurai, colui che ha coniato il termine e-mail.

Ad oggi l’attrice continua a recitare e a vivere a pieno la sua vita. Tra le altre cose ha scritto anche un autobiografia molto divertente e che, inutile dirlo, ha riscosso parecchio successo tra i fan.