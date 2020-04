La Tata reunion ai tempi del Coronavirus: il cast torna tutto insieme

Venti anni fa l’ultimo episodio di La Tata, sitcom che ha regalato risate indimenticabili a tutto il Pianeta. Ora il cast torna a riunirsi via YouTube

“ALERT PER I FAN DI LA TATA! Sta accadendo!!!! LUNEDi’ 6 APRILE il cast originale di LA TATA sarà insieme NUOVAMENTE per una lettura virtuale dell’episodio pilota!!! Link e orario arriveranno presto!”

A dare il grande annuncio è direttamente lei, la sola e unica Fran Drescher, attrice 62enne celebre per il ruolo di Francesca Cacace in La Tata.

Una delle sitcom più amate di sempre torna per regalare un po’ di allegria in questi tempi difficili e certo affatto carichi di positività.

Il sorriso di Francesca e di tutti gli altri personaggi che tanto abbiamo amato giunge dunque a cercare di ricaricare le batterie di tutti i fan, donandoci la positività che solo loro sanno infonderci.

Un momento per staccare la spina, ridere un po’ e tornare a sorridere… si ma quando?

La Tata reunion: per il Coronavirus tutti su YouTube

Una tavola rotonda virtuale andrà dunque in onda il 6 aprile grazie a una diretta organizzata su Zoom e visibile sul canale YouTube di Sony Pictures.

Si tratterà di una lettura del copione dell’episodio pilota, quello che aprì la storica serie. Vista la situazione di emergenza coronavirus, che sta attraversando adesso anche gli Stati Uniti, il cast si ritroverà virtualmente e, sempre virtualmente, abbraccerà così tutti i suoi innumerevoli fan.

La serie, andata in onda negli Stati Uniti tra il 1993 e il 1999 e in Italia tra il 1995 e il 2000, e che quindi quest’anno festeggia i 25 anni dalla prima messa in onda nostrana, ha totalizzato negli USA 11 nomination agli Emmy Awards, vincendone solo uno nel 1995 come miglior design dei costumi.

Ma l’amore dei fan è stato un riconoscimento senza dubbio ben più cospicuo e costante.

Ecco allora che i nostri personaggi più amati tornano a farci compagnia in un momento in cui veramente ne avevamo tanto bisogno. Tutti pronti a perdervi tra le risate?