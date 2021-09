Outfit della domenica d’autunno: i nostri consigli sia per il team pigiama che per il team brunch

Come vestirsi di domenica? Bella domanda alla quale molte non trovano risposta e vanno in paranoia ad ogni cambio di stagione. Anche per questo ci siamo noi, con dritte, errori da non fare, suggerimenti per ottimizzare il risultato mantenendo il mood universale della giornata: comodità.

La domenica è un giorno di festa ma non per tutti ha lo stesso significato. Per molte di noi un giorno libero significa riposo totale, Netflix, casa, gatta, candele profumate accese, pantofole nuove “caldine” (nonostante i 22 gradi esterni), lenzuola pulite, un buon libro ed eventualmente il proprio compagno per le coccole di rito. Per altre invece ci sono brunch, passeggiate con le amiche, escursioni pomeridiane ed aperitivi in posti cool. Per tutte, ecco i consigli di stile per la nuova stagione.

Outfit top per la domenica d’autunno

Per un pigiama che duri nel tempo si deve per forza considerare Calida, brand svizzero molto valido, che realizza anche intimo per uomo e bambini. Il modello Dreams in due colori, rosa e bianco, costa solo 69,95 euro mentre la novità è Lace Dreams (99,95 euro) in un bellissimo dark violet, con pantalone lungo ed inserto in pizzo sullo scollo a V.

Ad un prezzo maggiore – ma veramente fashionable – c’è il pigiama di Paul Smith Pj Set a 261,77 euro. Il taglio è maschile e ricorda gli anni Sessanta, l’abbottonatura sul davanti, il piccolo taschino frontale e le sottili righe verticali multicolore vi faranno venir voglia di indossarlo anche per una commissione sotto casa.

I look migliori per uscire

Per il pranzo con i suoceri o per un ritrovo con le sorelle e i cugini preferiti allora andranno preferite scarpe basse, come le sneakers nere a polacco di Prada in gabardine Re-nylon (950 euro), jeans skinny neri o blu notte, una blusa morbida come le svariate a fantasia che propone Pepe Jeans o una maglia in lana basic e leggermente extralarge.

Se però avete un brunch al Four Seasons allora sarà un abito di Elisabetta Franchi a salvarvi come il modello dolce vita con stampa lettering. Disponibili in tre varianti, quella rosa – panna è la più chic ed adatta al giorno e costa 240 euro. Anche qui, niente tacchi stratosferici vi prego. Nonostante di domenica sia quasi sempre in corso una gara non ufficiale con le altre madri – donne del ristorante chic (un po’ come a messa insomma) siate le più sagge ed optate per uno stivale basso, con tacco comodo minimal, magari in camoscio in match con la borsa.

Bando alle stravaganza, sì alla comodità, al relax ed alla spensieratezza. Smettetela di pensare al giorno successivo con ansia e leggera depressione. C’è chi lavora no stop anche di domenica e non ha nemmeno il tempo di pensare a quale outfit prediligere. In fondo, se si è felici, è sempre domenica.

Silvia Zanchi