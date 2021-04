Filler e acido ialuronico: davvero è un trattamento del tutto naturale? Facciamo chiarezza!

Ad oggi sono moltissime le donne che ricorrono al trattamento estetico dei filler viso o labbra. Ma davvero è un trattamento del tutto naturale? Scopriamo cosa è un filler e come funziona l’acido ialuronico.

La medicina estetica ad oggi rappresenta la scelta per moltissime donne che ogni giorno ricorrono al chirurgo estetico o ad un medico che abbia ottenuto la specializzazione, per farsi iniettare un filler su una o più parti del viso o sulle labbra.

Parlando tra donne, soprattutto con quelle che hanno deciso di sottoporsi a questo tipo di trattamento estetico, spesso si sente parlare di filler naturali, di trattamento non invasivo e di un risultato perfetto ma impercettibile. Ma si tratta davvero di un trattamento naturale? E tutte le donne che ogni giorno vediamo in televisione con labbra e zigomi palesemente troppo rimpolpati? Di certo questi esempi non ci portano a pensare che un filler possa regalare l’aspetto di un labbro perfetto ma molto naturale.

Cosa è un filler

In inglese ‘filler’ significa letteralmente riempimento e nel caso specifico applicato alla medicina estetica va ad indicare il riempimento di alcune zone del viso attraverso l’iniezione di sostanze naturali. I filler rappresentano la scelta più semplice e naturale per chi vuol regalare un aspetto più fresco e giovane ad un viso che comincia a mostrare segni del tempo o che necessita a livello estetico di qualche piccolo ‘ritocchino’.

Filler e acido ialuronico: una sostanza davvero naturale?

L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nel nostro organismo e in medicina estetica, questa sostanza viene utilizzata per essere iniettata sotto cute e andare a riempire e a rimpolpare alcune zone del viso e le labbra.

Da dove proviene l’acido ialuronico utilizzato in medicina estetica? Sul sito newspam.it si indicano due diverse provenienze dell’acido ialuronico che si utilizza in medicina estetica:

Acido ialuronico di origine aviaria (estratto dalle creste dei galli) il più sconsigliato

(estratto dalle creste dei galli) il più sconsigliato Acido ialuronico di origine batterica (sintetizzati in laboratorio)

Questi ultimi sono quelli più utilizzati e che regalano risultati soddisfacenti. Esistono poi diverse tipologie di acido ialuronico di origine batterica che presentano una consistenza diversa e che possono essere utilizzati per ottenere effetti diversi, quelli utilizzati per la medicina estetica presentano una formulazione ideale per regalare volume ed essere modellati e plasmati.

Su quali zone del viso si può iniettare un filler a base di acido ialuronico?

Attraverso le iniezioni di acido ialuronico si possono ‘ritoccare’ i segni dell’invecchiamento come rughe labiali (il famigerato codice a barre) le rughe presenti intorno agli occhi (le zampe di gallina) si possono ritoccare leggermente i lineamenti del viso andando a rimpolparne e rimodellarne l’ovale e anche gli zigomi.

I filler possono essere utilizzati anche per rimodellare leggermente il naso e naturalmente le labbra, quest’ultimo l’intervento più eseguito negli ultimi anni che interessa fasce di età di donne e uomini sempre più giovani.

Chi può iniettare un filler?

Su chi può iniettare un filler è molto importante che ci sia chiarezza. Non può iniettare un filler una estetista, non può iniettare un filler un fisioterapista. Possono iniettare i filler soltanto medici estetici o medici formati e specializzati a farlo. Negli ultimi anni per esempio sono diversi i medici dentisti che hanno deciso di specializzarsi nell’iniezione di filler.

Quando si effettua un consulto con un medico per poter effettuare un trattamento estetico a base di filler si dovrebbe sempre cercare di capire: