Tartine Light Cioccolato e Pistacchio: golosissime, leggere e travolgenti!

Le tartine light cioccolato e pistacchio, uno sfizio goloso e leggero da concedersi a colazione o in qualsiasi altro momento della giornata.

Molto spesso si ha voglia di qualcosa di dolce, un piccolo sfizio che vada a deliziare il palato al momento giusto ma siamo altrettanto fermati dalla paura di consumare ingredienti super calorici e troppo, davvero troppo ricchi di zuccheri.

Le tartine light cioccolato e pistacchio sono invece la ricetta perfetta per chi vuol concedersi un dolcetto durante la giornata, per colazione o per merenda ma senza provare troppi sensi di colpa. Una base di fragrante biscotto con una farcitura dal sapore unico e travolgente che vi conquisterà e di cui non potrete più fare a meno! Scopriamo come prepararle in modo semplice e veloce.

Tartine light cioccolato e pistacchio: gli ingredienti e la ricetta per prepararle

La golosissima ricetta delle tartine light cioccolato e pistacchio è stata creata dalla bravissime food blogger healthydory_ con molta passione:

“Una base biscottata al cacao friabile, un irresistibile ripieno al pistacchio e una mousse avvolgente.Lasciati travolgere dal gusto e dal sapore delle mie tartine… Sono magia pura!”

Gli ingredienti

Per preparare delle perfette tartine light cioccolato e pistacchio, avrete bisogno di:

“BASE

50 gr di biscotti al cacao senza zuccheri aggiunti

15 gr di olio di cocco

Latte vegetale senza zuccheri aggiunti (o quello che preferisci) q.b.

RIPIENO

Crema al pistacchio senza zuccheri aggiunti

GANACHE:

150 gr di yogurt greco 0%

1 cc di Pannafix

Granella di pistacchi”

Il procedimento

“Ho tritato i biscotti con l’olio di cocco e il latte vegetale fino ad ottenere un composto sabbioso. Ho compattato la base all’interno di due coppapasta e ho riposto in frigo per un’ora. Ho aggiunto uno strato di crema al pistacchio e creato la ganache con yogurt greco e Pannafix, siringando il tutto. Ho decorato con granella di pistacchi”

DOSI PER 2 PERSONE- TEMPO DI PREPARAZIONE 10 MINUTI

