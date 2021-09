Piedi perfetti in inverno: gli errori da non commettere per sedurre

Avere dei piedi perfetti è nel desiderio di tutte le donne, soprattutto in estate. Ma in inverno? Ecco tutti gli errori da non commettere per averli impeccabili anche nei giorni freddi.

I piedi, un particolare del corpo femminile che spesso viene preso in considerazione soltanto nella bella stagione quando si sfoggiano in sandali e calzature aperte. Ci si impegna nel renderli morbidi e nel colorare le unghie, ma in inverno?

In inverno i piedi, dovrebbero paradossalmente ricevere più cure, proprio perché costretti in calzature chiuse e strette. Scopriamo tutti gli errori da non commettere per avere piedi perfetti e seducenti anche in inverno.

Piedi perfetti anche in inverno: i 5 errori da non commettere per essere seducenti

Con i primi freddi anche le più ostiche alla scarpa chiusa si sono ritrovate con i piedi stipati nelle sneackers? Putroppo è un passo da compiere ma non è detto che i piedi da fatina con tanto di french manicure debbano trasformarsi in piedi anonimi con calli e duroni!

Ecco gli errori che ogni donna non dovrebbe commettere per avere piedi perfetti e coccolati anche durante la stagione più fredda!

1- Non utilizzare lo scrub

Lo scrub risulta essere un trattamento fondamentale per i piedi, questo perché li mantiene morbidi, lisci, vellutati e regala all’epidermide nuovo vigore e luminosità.

Applicando lo scrub poi, si eserciterà un piacevolissimo massaggio ai piedi, sofferenti dopo una lunga giornata costretti in calzature.

2- Non fare il pediluvio

Il pediluvio, dovrebbe essere un’abitudine quasi quotidiana, proprio per distendere i piedi, ammorbidire la pelle e soprattutto se eseguito arricchendo l’acqua di sali o oli essenziali, rendere profumati i piedi evitando qualche spiacevole cattivo odore che non li farebbe apparire certo seducenti!

3- Non utilizzare la raspa

Durante l’inverno non ci si dovrebbe mai limitare al lavaggio dei piedi veloce e ad un pediluvio rinfrescante e riposante, ma si dovrebbe sempre utilizzare la raspa su talloni e zone della pianta del piedi che tendono ad indurirsi anche a causa delle calzature.

In questo modo la pelle dei piedi resterà sempre morbida e vellutata, perfetta da baciare!

4- Non utilizzare lo smalto

Lo smalto è un vezzo al quale non rinunciare mai, nemmeno quando costrette ad indossare i bikers o le pantofolone di lana! Se durante l’estate avevate preso l’abitudine di sottoporvi a trattamenti come la ricostruzione in gel o lo smalto semipermanente, sarà ottima abitudine continuare a prenotare gli appuntamenti per tutta la stagione invernale.

Se invece preferite prendervi cura personalmente dell’applicazione dello smalto, sarà un dovere e anche un piacere rinnovarlo di settimana in settimana.

I colori perfetti per l’inverno? Il rosso sempre amatissimo, il burgundy, il rosa e tutti i colori di tendenza in questo autunno inverno.

5- Non utilizzare la crema idratante

La crema idratante dovrà essere applicata sempre dopo la doccia e rinnovata anche alla sera prima del riposo notturno. Una lozione anche profumata sarà davvero perfetta per avere piedi bellissimi e sensuali.

6- Attenzione ai peli superflui

Anche i delicati piedini femminili a volte possono presentare dei peli superflui sulle dita. La ceretta sarà la soluzione da tenere sempre a portata di mano.

7- Non utilizzare un trattamento notturno

Il ‘must have’ per la bellezza dei piedi sarà il trattamento d’urto che si applica sempre alla sera per tenerlo in posa durante la notte. Perfetto l’impacco di burro di Karité protetto da calzini di cotone oppure lo stesso impacco fatto con l’olio di mandorle dolci o di cocco. Esistono in commercio maschere per i piedi da indossare perfette per idratare e nutrire l’epidermide e le unghie anche solo in 20 minuti di posa.

Seguendo questi consigli ed evitando questi errori, avrete piedi perfetti e seducenti per tutto l’inverno!