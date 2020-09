Rossetto nude: quale scegliere, a chi sta bene, come applicarlo, video

By

Il rossetto nude, un ‘must’ a cui è davvero difficile rinunciare. Scopriamo quale scegliere, a chi sta bene e come applicarlo.

Ogni donna ha un rossetto nude nel suo beauty, un lipstick dal colore naturale perfetto da sfoggiare in ogni occasione, dal giro di shopping, alla serata di gala. Un rossetto elegante e raffinato che può regalare anche grande sensualità che sia lucido, opaco o satinato.

Scopriamo quale scegliere, a chi sta bene e come applicare il rossetto a cui nessuna vuole rinunciare, l’alleato di fascino e bellezza perfetto per tutte le età e per ogni tipologia di incarnato che insieme al rossetto rosso saranno protagonisti del makeup autunno inverno 2020.

Rossetto nude: quale scegliere

I rossetti nude sono senza alcun dubbio la tonalità di rossetto più utilizzata dalle donne ogni giorno e le motivazioni legate a questa scelta di stile sono diverse. Un rossetto che mimetizza bene anche qualche errore di applicazione, si sposa bene con qualsiasi outfit, regala un effetto volume straordinario, soprattutto nella versione ‘satin’, veste ogni donna, dalle più giovani alle più mature, con eleganza e femminilità.

Per quanto riguarda le texture e le formulazioni, la tipologia di rossetto nude più amata dalle donne è senza dubbio la tinta labbra sia opaca che lucida. Un cosmetico che permette una stesura veloce e con un applicatore di precisione e regala una tenuta incredibile, accompagnando chi lo applica anche per un intera giornata lavorativa.

Le formulazioni più cremose, racchiuse nel classico lipstick, sono sempre amatissime e si possono scegliere in un finish opaco o satinato in grado di esaltare la bellezza di chi lo indossa in modo raffinato e femminile.

I lucidalabbra nude sono un ‘must have’ per tutte le stagioni. Un finish glossy e come da ultime tendenze ‘a specchio’ che dona alle labbra un aspetto ricercato con un’applicazione veloce e semplice, ma che non assicura una tenuta molto tenace.

Rossetto nude: a chi sta bene e come scegliere quello perfetto

Il rossetto nude sta bene ad ogni tipologia di donna, anche a chi non ama truccarsi ma vuole apparire sempre curata e graziosa.

Il segreto per scegliere quello perfetto? Dopo aver ben chiaro il proprio sottotono di pelle, scegliere il rossetto nude che lo esalti alla perfezione. Per tutte le donne castane, con pelle tendente all’olivastro, via libera ai nude caldi, caramellosi fino anche al mattone caldo e deciso.

Per tutte le donne bionde e con pelle chiara, tutti i rossetti nude tendenti al rosa, al pesca e in generale con un sottotono freddo saranno perfetti.

Una volta individuata la tonalità di rossetto più adatta alla propria carnagione e scelta la texture preferita, ogni donna avrà un alleato per la propria bellezza da portare sempre con se e che le donerà sicurezza e fascino in una semplice applicazione.

Rossetto nude: come applicarlo perfettamente

Applicare il vostro rossetto nude, sarà un ‘gioco da ragazze’ e ottenere un effetto volume con queste tonalità naturali sarà senza dubbio più semplice che con una tonalità decisa come un rosso o un fucsia.

Dopo aver preparato le labbra alla perfezione con uno scrub e un buon burro cacao idratante, si potranno tamponare con un fazzolettino di carta per poi procedere con l’applicazione. Se si vuol far apparire la tonalità di rossetto come da ‘cartella colore’ senza condizionarlo con il colore naturale delle labbra, si dovrà applicare un primer labbra neutralizzante che crei una base su cui il rossetto apparirà nella tonalità prescelta.

Il contorno labbra andrà tracciato soprattutto se non si ha un contorno labbra naturale ben definito o si intende regalare un effetto volume alle proprie labbra. Dopo aver applicato la matita contorno labbra, anche fuoriuscendo leggermente dalle linee naturali, si potrà passare all‘applicazione del rossetto che potrà essere una tinta, un rossetto cremoso o anche un lucidalabbra.

Rossetto nude: i video tutorials da seguire per applicarlo in modo impeccabile

Applicare un rossetto nude può sembrare la cosa più semplice del mondo, e in effetti lo è molto di più che applicare un rossetto dal tono brillante e deciso, ma richiede sempre molta attenzione e forse qualche ‘segreto del mestiere’ rubato ai makeupartist, saprà essere un aiuto in più per avere un irresistibile sorriso incorniciato da delle labbra nude!

Non vi resta che comprare il vostro rossetto nude preferito ed imparare ad applicarlo al meglio, magari seguendo i video tutorial che abbiamo selezionato per voi!