GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, quinta puntata. Ecco il look

Archiviata anche la quinta puntata del Grande Fratello Vip senza non pochi colpi di scena: andiamo a scoprire il look delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Anche la quinta puntata del Grande Fratello Vip è andata in archivio e come sempre non sono mancati colpi di scena. Questa volta le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno addirittura avuto uno scontro al vetriolo.

Motivo della querelle una foto pubblicata dalla moglie di Paolo Bonolis sul suo profilo Instagram insieme a Giancarlo Magalli, noto nemico di Adriana Volpe. Ma torniamo a quello che invece ci interessa approfondire qui: ovvero il look delle due opinioniste.

Scopriamo allora cosa indossavano Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, tutto sul look delle due opinioniste, dagli stilisti al costo di abiti e accessori.

LEGGI ANCHE –> GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, terza puntata. Tutto sul look

Scopriamo il look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Se finora gli attriti tra la Volpe e la Bruganelli erano state cose di poco conto, anzi, spesso arrivavano le smentite da parte di entrambe, in merito alle voci di non andare troppo d’accordo, dopo il selfie della Bruganelli con Magalli il rapporto tra le due è arrivato ai ferri corti.

E nella quinta puntata le due opinioniste si sono confrontate di fronte al pubblico nel salotto di Alfonso Signorini. Nel frattempo però noi ci siamo soffermate come sempre sul look delle due protagoniste.

Partiamo allora dall’analizzare come era vestita Adriana Volpe. Splendida anche ieri sera Adriana indossava un abito nero nude look completamente ricamato per un effetto vedo non vedo molto sensuale.

Anche stavolta la stilista scelta dalla Volpe è stata Fabiana Ferri, di cui già aveva indossato alcuni splendidi abiti, tra cui quello blu elettrico in lurex e quello rosso, entrambi lunghi. Stavolta invece la conduttrice ha optato per un altro abito di grande personalità, super femminile e dalle trasparenze, caratterizzato da tulle e fiori. Un abito che sicuramente è capace di esaltare la silhoutte della Volpe.

Ai piedi la bella Adriana indossava invece un paio di decolletè, modello Blade di color nero, costo circa 575 euro.

L’altra protagonista del salotto di Alfonso Signorini, ovvero Sonia Bruganelli ha, invece, indossato un abito nero all’altezza del ginocchio effetto damascato. Sullo stilista non si hanno notizie in merito, vediamo se nelle prossime ore se ne saprà qualcosa in più.

Per quanto riguarda le scarpe invece la Bruganelli ha una sola opzione ovvero Casadei. Si tratta del suo brand preferito, con tutta probabilità, visto che è solita indossarlo in ogni puntata. E stavolta aveva ai piedi il modello blade di color rosso, il cui costo si dovrebbe aggirare intorno ai 575 euro.

Inoltre, la moglie di Bonolis indossava degli orecchini splendenti di Hd Rarities, un marchio di gioielli vintage.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli meravigliose. Look, stilisti e costo abiti

Non ci resta che attendere la prossima puntata per vedere come si sfideranno ancora una volta le due opinioniste e non solo a colpi di look.