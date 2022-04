Il trucco occhi grafico torna a far parlare di sé: le novità di primavera

La nuova tendenza di questa primavera è il trucco grafico occhi. Ma in cosa consiste davvero? Te lo diciamo noi.

Partiamo subito dicendo: cosa si intende per trucco grafico? Il trucco grafico è una tecnica di make up basata su un solo “attrezzo”: l’eyeliner (o, al massimo la matita).

Si tratta quindi di un trucco in un certo senso minimal, ma attenzione: chi ha detto che l’eyeliner e la matita debbano essere nere e basta?

Basti guardare i trucchi di Manuele Mameli, l’ormai celeberrimo make up di Chiara Ferragni, che sulla regina delle influencer ama giocare con i colori.

Su di lei spesso utilizza il verde, che si abbina perfettamente al blu dei suoi occhi e la dà un aspetto glowy al punto giusto, oppure il giallo, che illumina il suo sguardo.

La cosa importante è che questo tipo di make up ci permette di far apparire la forma dei nostri occhi più allungata.

Ma cosa ci serve per realizzare il trucco occhi grafico? Come si esegue? Quali sono le sue varianti? Ti spieghiamo tutto.

Tutto ciò che c’è da sapere sul trucco grafico occhi

Partiamo subito parlando di come si esegue il trucco grafico occhi. La cosa principale che dobbiamo fare quando vogliamo riproporlo, è disegnare la base con l’eyeliner.

Dobbiamo quindi creare una sorta di triangolo nella parte più esterna dell’occhio, che è ciò che lo farà apparire più allungato.

Successivamente possiamo poi procedere con la fase del riempimento del triangolo e passare all’area mobile.

Anche qui dovremo disegnare una riga netta, avendo cura di arrivare all’interno dell’occhio.

Il punto forte di questo make up? Il cosiddetto dot, cioè un puntino da disegnare sulla rima inferiore dell’occhio, ispirato al trucco orientale.

Questo make up non può essere utilizzato solo di sera: possiamo riproporlo anche nella vita di tutti i giorni, ma con qualche accorgimento.

Ad esempio, se vuoi usarlo di giorno, evita di calcare troppo la mano con l’eyeliner, minimizza al massimo la riga esterna, in modo da rendere il trucco più soft.

Come dicevamo, il trucco grafico può essere anche colorato. Come realizzarlo? Trattandolo come se fosse un “normale” make up, ma con qualche aggiunta.

Abbiamo però bisogno di due matite, una più chiara ed una più scura. Ad esempio, se vogliamo propendere per il blu, potremo sceglierne una blu notte oppure blu elettrico ed una azzurra oppure celeste.

Dobbiamo quindi partire dalla matita, che in questo caso sarà appunto colorata, e disegnare la riga sulla palpebra mobile.

Dobbiamo poi riproporre il triangolo di cui parlavamo prima con una matita scura e calcarne il centro con una più chiara. I colori, però, dovranno fondersi, quindi dovremo sfumarli con un apposito pennello.

Alla fine possiamo comunque passare l’eyeliner, sfumandolo però con l’ombretto nero e saremo pronte per uscire.

Esiste anche una variante di questo make up e cioè quello grafico sfumato. In cosa consiste e perché differisce da quello che abbiamo appena analizzato?

Trattasi di un make up a metà tra quello grafico e quello invece smokey. Non ci sarà più una linea netta, ma questa sarà sfumata e abbinata all’ombretto.

Quale scegliere? Qualsiasi colore andrà bene, ma è meglio optare per il monocolore in ogni caso. Tutto però dipenderà dal colore degli occhi, dei capelli e così via.

Dobbiamo dirti poi anche un’altra cosa: esistono tantissime sfumature di trucco grafico occhi, quindi in realtà quella di cui ti abbiamo parlato è quella standard, ma puoi giocare con questa tecnica un po’ come ti pare.

Ti facciamo qualche esempio. Esiste una variante chiamata “mezzaluna”, che è un cat – eye con una linea che segna a metà la palpebra mobile.

Vi è poi un’altra variante, chiamata “upside – down”, che invece si applica tracciando la linea sulla parte inferiore dell’occhio e non su quella superiore.

In modo analogo il “cat woman” ti permette di evidenziare il contorno dei tuoi occhi. Come? Tracciando due linee che passino rispettivamente per la parte superiore dell’occhio e per quella inferiore e che arrivino comunque dalla parte esterna a quella interna.

Questo make up può essere poi perfezionato con una virgola che parte dall’angolo esterno dell’occhio e arriva fino al sopracciglio, ma solo su un occhio.

Puoi anche personalizzare il tuo trucco grafico occhi come preferisci: sbizzarrisciti con matita e eyeliner. Disegna, crea, sperimenta. Questo make up non conosce limiti.