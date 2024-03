Tiffany & Co. presenta a Tokyo la mostra immersiva “Tiffany Wonder”, un viaggio attraverso la storia e la creatività della maison.

Dal 12 aprile al 14 giugno 2024, la maison newyorkese di gioielleria offre un’occasione imperdibile per immergersi nella magia e nella bellezza del mondo Tiffany, e celebra il rapporto speciale che la lega al Giappone. La mostra immersiva “Tiffany Wonder” che sarà allestita a Tokyo e condurrà i visitatori in un viaggio visivo attraverso centinaia di capolavori del design della maison.

Un rapporto, quello tra Tiffany e il Paese del Sol Levante, che risale agli esordi della gioielleria, quando nel 1837 Charles Lewis Tiffany iniziò ad offrire ai propri clienti selezionate merci giapponesi d’importazione, una rarità sul mercato americano.

Tiffany Wonder, la mostra a Tokyo

Molti dei migliori designer della maison, quali Edward C. Moore, Louis Comfort Tiffany e Elsa Peretti, nel loro lavoro hanno trovato ispirazione nelle arti del Giappone. La mostra celebra questo legame con diverse sezioni dedicate all’influenza del Giappone sul design di Tiffany.

Dall’iconica spilla Bird on a Rock di Jean Schlumberger al leggendario Tiffany Diamond, la mostra “Tiffany Wonder” celebra 187 anni di maestria artigianale, impareggiabile tradizione nei diamanti e innovazione.

Un’esperienza unica, allestita presso la Galleria Tokyo Node in 10 sale. I visitatori scopriranno oggetti eccezionali, come il primo Blue Book, la prima Blue Box e l’anello di fidanzamento Tiffany Setting. Quasi 300 oggetti mai mostrati prima, tra cui una rara spilla orchidea di George Paulding Farnham e la collana Plumes di Jean Schlumberger. La mostra culmina con il Tiffany Diamond da 128.54 carati, montato in un nuovo gioiello trasformabile.

“Il concetto di meraviglia fa parte del nostro DNA dal 1837,” ha dichiarato Alexandre Arnault, Executive Vice President of Product, Communications & Industrial, Tiffany & Co. “Fin dall’inizio, ogni creazione che abbiamo immaginato e ogni gioiello che abbiamo realizzato a mano è nato dalla nostra volontà di suscitare meraviglia e ispirare le più grandi storie d’amore del mondo. La nostra ultima mostra celebra tale spirito in una città che per Tiffany & Co ha grande importanza: Tokyo.”

La mostra Tiffany Wonder verrà inaugurata alla galleria TOKYO NODE il 12 aprile e proseguirà fino al 23 giugno. I biglietti sono disponibili fino al 23 giugno sulla app Tiffany & Co., scaricabile negli app store iOS e Google Play.