Soprattutto su Instagram, appaiono quotidianamente accessori (ma non solo) di lusso che sembrano impossibili da comprare per via dei prezzi a dir poco proibitivi per la maggior parte di noi. Le imitazioni sono assolutamente da escludere sia perché illegali sia perché un occhio attento – ma quando sono realizzate in modo grossolano basta avere una vista normale – le smaschererebbe in un mezzo secondo. Vediamo oggi alcuni splendidi gioielli di brand prestigiosi a prezzi accessibili.

Che si tratti della propria wishlist o di un regalo per una persona speciale, la scelta di un bracciale firmato è sempre un’ottima idea. Se vi piacerebbe avere gioielli di maison esclusive ma avete un budget limitato non temete. La soluzione è qui sotto ai vostri occhi ed il figurone è assicurato. Vediamo alcuni bracciali alla moda tra cui scegliere.

Bracciali di lusso: quali gioielli scegliere “senza restare in bolletta”

Sì, ok, quando sentiamo nominare Hermès la nostra mente viaggia mostrandoci con una Birkin profumata e costosissima tra le mani ma, come primo passo, si può comprare un gioiello. Il bracciale bandana ultrasottile in smalto stampato ha una delicata finitura placcata oro ed èsulle tonalità del drapeaux bleu. Costa 255 euro ed è disponibile anche in rouge.

La casa italiana fondata nel lontano 1884 da nove anni fa parte del colosso francese LVMH e continua ad essere una garanzia nel settore del lusso. Bvlgari è sinonimo di classe e ricercatezza, ecco perché il bracciale in tessuto blu topazio con doppio logo in argento vi conquisterà. la misura è unica e regolabile ed il prezzo è di 280 euro.

Tutte conosciamo gli iconici bracciali Tiffany con il cuoricino ma i nuovi modelli tutti realizzati da Elsa Peretti, sono molto più chic e meno scontati. Nella foto sopra il bracciale in argento con calcedonio arancione taglio cabochon, una scelta perfetta per la stagione più calda per 310 euro.

Il bracciale in oro rosa 9 kt con diamante di Salvini fa parte della collezione “I Segni” e costa 350 euro. Oltre alle stelle è possibile scegliere luna, cuore o farfalla. Molto femminile ed adatto alle più giovani.

Il valore che conta di più è quello affettivo ma nel frattempo ci si può concedere il lusso di un gioiello che duri nel tempo e che sia sempre al nostro polso.

Silvia Zanchi