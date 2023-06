Altro che parrucchiere! Con questo trucco la piega ti dura molto di più!

In questo modo otterrai una piega perfetta e duratura. I passaggi sono davvero semplici. Scoprilo subito!

Un look curato e una piega impeccabile possono fare la differenza nel nostro aspetto. Tuttavia, ottenere una piega perfetta può sembrare un compito difficile. Con quanto segue esploreremo alcuni segreti e consigli per ottenere una piega ai capelli da professionisti. Non è affatto semplice ottenere la piega giusta e che duri nel modo con cui noi ci aspettiamo che duri c’è sempre bisogno di utilizzare un metodo ben preciso e che sia alla portata di tutti quanti. Non bisogna infatti immergersi in esperienze troppo difficoltose pur di mantenere una giusta piega. Allo stesso modo bisogna anche fare attenzione alle proprie tasche.

In effetti per ottenere una piega che sia duratura c’è bisogno di utilizzare metodi che risultano essere davvero dispendiosi e costosi. Non solo infatti bisogna andare spesse volte dal parrucchiere, ma anche utilizzare creme e prodotti per capelli quando si tratta di doverli poi curare da sé. Non è quindi semplice destreggiarsi fra le varie opzioni possibili.

Bisogna però dire che ci sono anche delle metodologie che non implicano l’utilizzo di cose dispendiose e l’impiego di denaro. Facendo in questo modo infatti i capelli manterranno un ottima piega ed avrai modo di apparire sempre al top ed impeccabile con una piega perfetta. Segui subito i passaggi che sono semplicissimi!

Vuoi una piega perfetta? Devi assolutamente fare così!

I segreti per una piega perfetta a basso costo sono davvero semplici ed efficaci. Qui puoi trovare anche un ulteriore consiglio di bellezza davvero molto utile. Segui questi passaggi e non te ne pentirai!

Per ottenere una piega perfetta, è fondamentale iniziare avendo dei capelli ben puliti. Non bisogna infatti iniziare una piega con capelli sporchi. Prima di lavare i capelli, spazzolateli delicatamente per eliminare i nodi e i grovigli. Dare una spazzolata infatti crea molti benefici per il benessere dei capelli che saranno sani e forti.

Scegliete uno shampoo e un balsamo adatti al vostro tipo di capelli per garantire una pulizia efficace e una nutrizione adeguata. Assicuratevi di risciacquare completamente i prodotti per evitare residui che potrebbero appesantire i capelli. In questo caso bisogna fare attenzione che i prodotti che si utilizzano non siano troppo aggressivi o inadatti alla cute sensibile. Per avere una buona piega infatti si parte già dalla radice.

Dopo aver lavato i capelli, tamponateli delicatamente con un asciugamano per eliminare l’eccesso di umidità. Evitate di strofinare i capelli vigorosamente, poiché potrebbe causare danni e rottura. I capelli vanno asciugati ad una temperatura media, i picchi di temperatura non possono essere di aiuto per una piega perfetta e duratura.

Prima però di utilizzare qualsiasi strumento termico, come un phon o una piastra, applicate un prodotto protettivo termico per evitare danni da calore. Questo creerà una barriera tra i capelli e il calore, preservando la loro salute e proteggendoli dalle aggressioni esterne. Anche questo sarà un grande aiuto per mantenere una perfetta piega. Facendo così infatti i capelli rimarranno intatti ed illesi dai trattamenti.