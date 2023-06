Non userai mai più il ferro da stiro come hai sempre fatto: questo trucco è geniale

Uno dei problemi più grandi di chi stira è non riuscire mai ad eliminare le pieghe dei vestiti: con questo trucco non ci sono più scuse

Alzino la mano quelle che considerano stirare un piacere e non una necessità. Ecco, ne vedo poche. Possiamo dire che è un problema comune per molti, soprattutto quando cominciano i primi caldi e quindi la voglia di prendere un ferro in mano è praticamente zero.

Ancora di più però andiamo in difficoltà quando nonostante tutti gli sforzi, le pieghe sui vestiti restano le stesse. Più ci proviamo e più loro sono lì che ci aspettano, ci sorridono e non se ne vogliono andare.

Eppure abbiamo scoperto un metodo assolutamente fantastico e indolore per stirare alla perfezione ogni capo, anche quelli più ostici, senza nessuna riga. Useremo qualcosa che abbiamo sicuramente in casa oppure che possiamo facilmente comprare.

Di cosa stiamo parlando? Per darti un indizio ti dico che normalmente lo usi per cucinare, oppure per conservare il cibo e poi lo rimetti in credenza. Solo che nessuno fino ad oggi aveva mai pensato di usarlo in questo modo. Poi navigando sul web ho trovato chi lo usava in un altro modo e mi si è aperto un mondo in un secondo.

Non userai mai più il ferro da stiro come sempre: basta un foglio per svoltare

Di cosa stiamo parlando quindi? Dell’alluminio, il foglio che spesso ci salva quando cuociamo qualcosa nel forno oppure al barbecue. Costa poco, rende molto e i nostri piatti ne traggono giovamento. Ma da oggi sarà così anche per i vestiti da stirare, perché questo trucco funziona sempre e l’ho provato personalmente.

Tutto quello che ci serve fare è ricavare un foglio di alluminio lungo quanto il rivestimento della nostra asse da stiro. Lo tagliamo e lo teniamo da parte. Poi togliamo la stoffa che ricopre l’asse e al suo posto mettiamo l’alluminio. Infine completiamo, rimettendo il rivestimento in stoffa a coprire l’alluminio.

Tutto qui, ma è quello che ci serve. Ora ricominciamo a stirare in modo normale, come abbiamo sempre fatto, e vedremo che le pieghe nei vestiti scompariranno in un attimo senza fatica. Facilissimo e molto pratico, funziona sempre.

Ma qual è il segreto di questo metodo che nessuno ci aveva mai insegnato? Ce lo spiegano gli esperti: mettere l’alluminio o la stagnola sotto il rivestimento dell’asse da stiro ha un significato scientifico che adesso ti spiego.

L’alluminio infatti ha il merito di trattenere il calore verso il basso. Questo significa che quando noi passiamo il ferro da stiro come facciamo sempre, la stagnola da sotto agisce permettendoci di eliminare le pieghe. E non c’è bisogno di ribaltare i capi, basta passare il ferro una volta sola e basta per entrambi i lati.

Alla fine però, ricordiamoci di eliminare l’alluminio dall’asse da stiro. Rischiamo infatti che si formi una sacca di umidità e quindi di muffa sotto la stoffa. La prossima volta basterà rifare lo stesso lavorio e ricominciare.