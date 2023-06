Edoardo Donnamaria al mare con Antonella e Gohan ma sulla spiaggia per cani l’amara sorpresa

Edoardo Donnamaria, weekend al mare con la fidanzata Antonella Fiordelisi e il cane Gohan, ma in spiaggia riceve l’amara sorpresa.

Edoardo Donnamaria è legatissimo al cane Gohan di cui ha sentito la mancanza durante tutti i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 7. Conclusa l’esperienza del reality e tornato a casa, non si è più separato dal suo bellissimo Labrador a cui si è immediatamente legata anche la fidanzata Antonella Fiordelisi che, ormai, lo considera come un figlio occupandosi totalmente di lui quando Edoardo non c’è.

Gohan, infatti, vive a Milano con Edoardo e Antonella la quale, spesso, lo porta fuori per la classica passeggiata. La coppia, così, non si separa mai dal cane che non viene mai lasciato solo. Ogni volta che Edoardo e Antonella partono per lavoro, ma anche per svago, lo portano con loro e, così, lo scorso weekend, approfittando di un impegno di lavoro a Rimini, la coppia ha deciso di concedersi un po’ di relax al mare scegliendo una spiaggia per cani in modo da poter fare divertire anche Gohan. Arrivati in spiaggia, però, Edoardo ha ricevuto un’amara sorpresa.

Edoardo Donnamaria: polemica social per la spiaggia per cani e il web si schiera con lui

Prima di farsi inondare dall’amore dei fan presso il Rimini Wellness, Edoardo e Antonella hanno scelto di trascorrere la mattinata al mare con Gohan. Donnamaria ha così provveduto a cercare una spiaggia per cani in modo da poter lasciare tranquillo il suo cane e permetterli anche di giocare e fare il bagno. Arrivati in spiaggia, però, Edoardo e Antonella hanno ricevuto un’amara sorpresa come ha raccontato lui stesso attraverso una serie di video pubblicati tra le storie del suo profilo Instagram.

“Arrivi a Rimini perché hai un evento di lavoro e porti il cane e vai in questa spiaggia per cani e sleghi il cane ma la gente comincia a guardarti in modo strano perché non si può tenere il cane libero. Allora vai a fare il bagno, ma ti dicono che non si più fare il bagno. Allora dico: una spiaggia per cani dove non posso tenere il cane libero e non posso fargli fare il bagno non è una spiaggia per cani ma una spiaggia normale in cui puoi tenere il cane perché c’è un’ordinanza di quest’anno che impedisce ai cani di fare il bagno al mare dopo le otto di mattina”, spiega Edoardo sui social.

Lo sfogo di Edoardo ha trovato molti sostenitori: a quanto pare, sono tante le persone che riscontrano ancora difficoltà quando scelgono di andare in vacanza con il cane.