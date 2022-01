Charlotte Casiraghi apre la Chanel Haute Couture in sella al suo cavallo!

By

Charlotte Casiraghi è la nuova mademoiselle Coco, e apre la sfilata Chanel Haute Couture a Parigi in sella al suo cavallo! Vediamo tutti i dettagli della sfilata e di cosa si comporrà la moda primavera/estate 2022 secondo Chanel!

Quando pensavamo di averle viste proprio tutte arriva Charlotte Casiraghi, che in sella al suo cavallo apre la sfilata di Chanel durante la settimana della moda Haute Couture di Parigi! La classe e il portamento della Casiraghi hanno fatto di lei una perfetta madrina dell’evento, che si è svolto al Grand Palais Ephemer di Parigi. La visione della direttrice creativa della maison, Virginie Viard, è stata accolta a pieno dall’artista Xavier Veilhan, che ha allestito la location unendo una base minimal a tocchi più astratti. Scopriamo insieme quali saranno le tendenze per la prossima stagione secondo Chanel e vediamo tutti i look!

Negli ultimi anni il settore della moda ha sentito la necessità di proiettarsi al futuro: ha dovuto ricostruire le proprie fondamenta per avvicinarsi ad un mondo in evoluzione. Gli eventi che hanno colpito la popolazione mondiale hanno costretto l’industria del fashion a riflettere su se stessa e a cambiare, per avvicinarsi sempre più ai bisogni e volontà delle persone.

In una moda proiettata in avanti c’è invece chi guarda con sentimento al passato, e chi forte delle proprie origini trova il futuro al proprio punto di partenza.

Questo è il sentimento generale dell’intera sfilata di Chanel della collezione Haute Couture primavera/estate 2022: il ritorno al passato con piccoli accorgimenti che danno un tocco contemporaneo. Il classico che accoglie la novità, la tradizione che accompagna per mano il futuro. Questo è il concept dell’intera collezione Chanel, e non possiamo fare altro che scoprirla!

Charlotte Casiraghi per la Chanel Haute Couture indossa giacca in tweed e pantalone in jersey!

L’intera collezione è un omaggio a Coco Chanel, e alla sua passione per il mondo equestre! Come aprire meglio lo show se non con Charlotte Casiraghi a cavallo?

Come abbiamo detto in precedenza la visione della di Virginie Viard, direttore creativo della maison, cerca le fondamenta del passato e le rivisita con tocchi del futuro.

La femminilità nei vari look è sottile e sofisticata. Il bianco e nero si alternano, oltre ai tessuti, rigidi nei corpetti o nelle giacce, e morbidi nelle gonne di chiffon.

Gli abiti seguono questa tendenza di contrasti, infatti possiamo vedere abiti in tweed con maniche di piume, o cappotti lunghi che diventano degli abiti eleganti.

Pizzo e pietre su capi minimal dai tagli semplici. Questo è il contrasto che vuole esprimere la maison: quello della vita, da combattere con forza ed eleganza, magari con un abito Chanel indosso!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista Charlotte Casiraghi e la sfilata Haute Couture di Chanel.

Alla prossima guida di stile, con tante sorprese in arrivo!