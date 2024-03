L’estate è la stagione prediletta per i matrimoni: alcuni consigli per scegliere l’abito da sposa estivo seguendo le tendenze moda 2024

L’estate è la stagione del sole, del mare e… dei matrimoni! Se hai il tuo grande giorno in programma nei mesi caldi, la scelta dell’abito diventa ancora più importante. Come trovare il modello di abito da sposa estivo perfetto che sia elegante, fresco e confortevole allo stesso tempo?

Seguire le tendenze moda può essere di ispirazione, ma è importante anche considerare il proprio stile personale, e scegliere un modello che valorizzi al meglio il proprio fisico. Inoltre bisogna tenere in considerazione il luogo prescelto per la cerimonia: un abito da sposa estivo in stile boho chic è perfetto per un matrimonio in spiaggia, mentre se si ci sposa in una location raffinata, sarà meglio puntare su un modello più elegante.

Abito da sposa estivo, le tendenze 2024

Sono tre gli stili più in voga nel 2024 per l’abito da sposa estivo: il minimal chic, lo stile romantico floreale e lo stile vintage, ispirato agli anni ’50 e ’60. Chi ama le linee pulite e gli abiti semplici e minimali può ispirarsi all’abito da sposa in mikado fit&flare proposto da Vera Wang nella collezione 2024. Si tratta del modello Kimberley senza spalline, con la scollatura a cuore e una svasatura a sirena.

La sposa che si sente più a suo agio con un abito romantico, invece, può scegliere tra modelli ampi e vaporosi in tulle, organza o macramè, come l’abito da sposa estivo in stile boho chic proposto dalla collezione Hollywood Glamour Collection di Pronovias. Un modello con lunghe maniche a campana, gonna dal taglio svasato con uno spacco sensuale e strascico, per un look da principessa moderna.

È ispirato al glamour delle dive di Hollywood degli anni ’50, invece, il modello di abito da sposa estivo Oralee di Nicole Couture Milano. Realizzato in tulle, lascia la schiena completamente scoperta: un’allure retrò per le spose che amano distinguersi. Il colore dell’abito da sposa è il bianco per antonomasia, ma si fanno strada tra le tendenze anche il cipria, il rosa antico e addirittura il verde salvia e l’azzurro polvere per un matrimonio romantico e bohémien.

Consigli per la scelta dell’abito

Come accennato, nella scelta dell’abito per il giorno del “sì” bisogna sempre tenere in considerazione il proprio stile personale. Scegliere dunque un abito che ci faccia sentire belle e a nostro agio, in linea con il nostro gusto e la nostra personalità.

L’importante è giocare d’anticipo e non lasciare tutto all’ultimo minuto, per avere il tempo di trovare il modello perfetto e di fare le modifiche necessarie. Non abbiate paura di provare abiti diversi per trovare quello che vi valorizza di più. Per l’abito da sposa estivo sarà poi fondamentale optare per tessuti leggeri e traspiranti come lo chiffon, la georgette o la seta, che ci facciano sentire fresche e comode durante tutta la giornata, che sarà lunga!

Il consiglio è quello di scegliere un atelier che abbia esperienza nella realizzazione di abiti da sposa e che sappia consigliarci al meglio. E farsi accompagnare dalla nostra migliore amica, oppure dalla sorella o dalla mamma: loro sapranno aiutarci a scegliere l’abito più adatto, e darci il loro parere sincero.

Non dimentichiamo poi che il miglior accessorio per il giorno delle nozze è una pelle sana e luminosa, che aiuterà anche la riuscita e la tenuta del make up. Ritagliamoci del tempo per trattamenti di bellezza e cura del corpo per sentirci al meglio nel giorno più importante. E infine, il consiglio più importante: divertitevi! Godetevi questa esperienza e scegliete l’abito che vi farà vivere il giorno del “sì” come una vera principessa!