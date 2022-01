Trucco sposa 2022: tutte le nuove tendenze a cui ispirarsi

Trucco sposa 2022: ecco tutte le novità da non perdere! Il make up si veste dei colori della natura, prediligendo tonalità più delicate. Scopri tutto e, magari, lasciati ispirare!

C’è un trucco appropriato per ogni occasione che conta. Il matrimonio è sicuramente una di queste! Tutte le donne che si preparano al giorno del sì desiderano avere un look perfetto. Tutti gli occhi sono sempre puntati sulla sposa e non si può sbagliare di una virgola.

Con il make up giusto ogni sposa è più bella. Facendo una buona base viso, tutte le imperfezioni vengono nascoste. L’obiettivo è: valorizzare il viso puntando soprattutto su occhi e labbra.

Ogni anno, per il bridal makeup, ci sono nuove tendenze a cui ispirarsi. Per il 2022 gli spunti sono tantissimi e vanno in un’unica direzione: prediligere un trucco leggero, che non appesantisca troppo i lineamenti.

Il trucco del giorno del sì deve mantenersi da mattina a sera. Quindi bisogna fissarlo bene, soprattutto d’estate con il caldo, utilizzando prodotti specifici come il primer. Il make up sposa è un’arte che deve essere in perfetta armonia con l’abito scelto e con la personalità di ogni sposa.

Andrai all’altare nel 2022 e sei a caccia di idee? Benissimo, allora scopri subito quali sono le nuove tendenze per il bridal makeup.

Trucco sposa 2022: è all’insegna della naturalezza!

Grandi cambiamenti per il trucco sposa 2022! Diventa più leggero, per un risultato finale più sobrio e naturale. Per ombretti e rossetti, le tonalità più gettonate sono quelle delicate che si ispirano ai colori della terra.

I nuovi make up trend evocano la vita all’aperto, in forte connessione con la natura. La sposa del 2022 si muove in un’atmosfera raffinata e bucolica. Per ricrearla in modo impeccabile, si parte da trucco e capelli.

Protagonista assoluto è il nude look. Le tonalità più belle per valorizzare l’incarnato sono quelle tenuti come il bronzo, il rosa, il pesca e il dorato. Gli ombretti sono delicati, romantici e leggermente satinati. Gli esperti di beauty consigliano di creare dei punti luce negli angoli interni degli occhi, per dare più risalto allo sguardo.

Completano il make up delle belle ciglia lunghe e curve (l’extension è la scelta giusta) e delle sopracciglia pettinate leggermente all’insù stile. Anche il trucco labbra è all’insegna della naturalezza. Via libera ai rossetti nude, malva rosati o pescati, impreziositi da un tocco di gloss trasparente giusto al centro delle labbra.

Il make up nude corregge le discromie e copre le imperfezioni, evitando l’orribile “effetto mascherone”. Il risultato finale è un incarnato pulito, luminoso che valorizza i lineamenti del viso.

Nel giorno del sì, oltre al make up, gioca un ruolo chiave anche l’hair look giusto. Anche in questo caso, i trend 2022, si ispirano alle atmosfere rurali. Il semiraccolto morbido, con ciocche libere ai due lati del viso, è tra le acconciature più gettonate.

Questo hair-style è molto versatile: si può spaziare dalle acconciature dal fascino vintage anni ’50 a quelle più geometriche. Coroncine di fiori freschi, spilloni con perle o stass e fermagli sono perfetti per impreziosire l’hair look della sposa.

Le inguaribili romantiche possono portare i capelli sciolti con due trecce laterali fissate poco sopra la nuca con un fermaglio gioiello. Questo tipo di acconciatura si abbina bene con un abito da sposa dalle linee pulite, sobrio ed elegante. Le trecce morbide sono perfette per chi vuole addolcire i lineamenti del viso. Stanno bene quasi a tutte.

Se sei una futura sposa alla ricerca del look più adatto, allora lasciati ispirare da queste ultime tendenze per essere impeccabile nel grande giorno. Il tuo lui rimarrà a bocca aperta, puoi scommetterci!