Burberry ha svelato la sua campagna per la Primavera Estate 2024, fotografata da Tyrone Lebon e sotto la direzione creativa di Daniel Lee

La campagna Burberry Primavera Estate 2024 cattura l’influenza significativa della Giamaica sulla cultura britannica. Un mix esplosivo di british luxury con l’atmosfera rilassata dell’isola caraibica.

Una serie di scatti all’aperto, catturati dall’obiettivo del celebre fotografo di moda Tyrone Lebone, trasporta gli spettatori in un ambiente da sogno. La collezione del marchio britannico per questa estate presenta una tavolozza vibrante e una varietà di pezzi che catturano l’essenza della stagione.

Burberry, la campagna Primavera Estate 2024

La collezione Primavera Estate 2024 creata dal geniale Daniel Lee è la dimostrazione di come il direttore creativo stia ridefinendo il futuro di Burberry. I codici del brand si evolvono, e si declinano attraverso abiti, borse, scarpe, accessori e gioielli. Anche l’iconico trench è reinventato per l’estate, accanto a gonne ariose con stampe floreali e camicette leggere, perfette per affrontare le calde giornate estive con stile e comfort.

Le stampe sono preponderanti, e accolgono i cliché British fruttati e floreali, come fragole e ciliegie blu, che aggiungono alla collezione un tocco giocoso. Molti capi sono poi adornati da una stampa a catena, ispirata all’hardware delle borse del marchio. Il Cavaliere Equestre, un emblema d’archivio, è reinventato in un vivace blu e diventa un’icona della nuova Shield Bag.

Una campagna che celebra l’inclusività

Una delle caratteristiche distintive della campagna Burberry Primavera Estate 2024 è il cast diversificato di modelle, che incarnano lo spirito della collezione nel pittoresco sfondo giamaicano. Con nomi come Abi’Gail Lloyd, Karen Elson, Chey Carty, Peng Chang e India Rawsthorn, la campagna celebra la diversità e l’inclusione, offrendo una rappresentazione autentica della bellezza in tutte le sue forme.

Per quanto riguarda i beauty look delle modelle, il team guidato dall’hair stylist Shiori Takahashi e dalla make up artist Jen Myles si è impegnato ad enfatizzare un look naturale e sobrio, in sintonia con il tema dell’eleganza rilassata della collezione. Le acconciature morbide e fluenti e il trucco leggero e fresco creano un’armonia perfetta tra moda e bellezza naturale.

L’impegno di Burberry verso un futuro più sostenibile

In un mondo sempre più attento all’ambiente e alla sostenibilità, la maison britannica guidata da Daniel Lee continua a fare passi avanti nel suo impegno verso la moda responsabile. La collezione estiva di Burberry, oltre ad incarnare lo spirito della stagione con stile e eleganza, si impegna anche a utilizzare materiali e processi produttivi sostenibili, garantendo un impatto ridotto sull’ambiente.