In ufficio in estate con l’outfit perfetto! Scopri tre total look chic e irresistibili!

Vuoi che anche in estate i tuoi outfit da ufficio siano perfetti? Sei sulla guida di stile giusta! Scopri insieme a noi tre total look chic e irresistibili, perfetti per le giornate di lavoro a prova di caldo estivo!

L’estate è la stagione del sole, del mare, degli aperitivi con gli amici e dei tramonti infiniti. Però è anche la stagione delle giornate calde e afose, e per molti di noi che trascorriamo la maggior parte della nostra settimana sul luogo di lavoro realizzare un look adatto all’ufficio ma che sia anche di tendenza diventa una mission impossible. Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per scoprire insieme tre total outfit perfetti per combattere il caldo estivo super chic per l’ufficio!

“E oggi cosa mi metto?”. Questa è la fatidica domanda che poniamo a noi stesse ogni mattina davanti al guardaroba in procinto di creare il look che ci accompagnerà per tutta la giornata.

Spesso però accade che non troviamo risposta a questa domanda, non abbiamo la minima idea di cosa indossare, soprattutto in estate.

Infatti dall’arrivo della stagione calda il look che indossiamo deve essere al passo con le tendenze, che valorizzi la nostra fisicità, adatto al luogo di lavoro e in più a prova di caldo! Una vera e propria mission impossible! Quindi finiamo per realizzare un look comodo e leggero mettendo da parte quella che è la nostra vena fashion e creatività.

Se vi dicessi che esistono degli outfit perfetti per l’ufficio, di tendenza, a prova di caldo estivo, mi credereste?

Ebbene si, oggi su questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire tre total look perfetti per l’ufficio che ti faranno sentire al top per tutta la giornata!

Siete pronte? Iniziamo!

Outfit da ufficio in estate: colori neutri e sandali non dovranno mai mancare!

Completo gilet e pantalone: uno degli outfit più di tendenza per l’estate 2023 è il completo in lino composto da gilet e pantalone a palazzo. Questo è un vero è proprio completo estivo che si sostituisce al tailleur. Da scegliere nei toni neutri, come il beige o il panna, da indossare con un sandalo stringato dal tacco basso e una shopping bag a mano.

Camicia di cotone e pantalone bootcut: la camicia oversize di cotone sarà la nostra migliore amica in estate, perché è leggera, confortevole ma anche perfetta per le giornate in ufficio. Scegliamola azzurra con righe verticali bianche e abbiniamola ad un pantalone bootcut colore neutro. Chiudiamo il tutto con una sneaker bianca, borsa shopping in mano e capelli raccolti in uno chignon basso.

Camicia nera e pantalone panna: ultimo, ma non per importanza è il look bianco e nero. Classico ma sempre d’effetto, il total look bianco e nero lo possiamo creare partendo da una camicia nera di cotone leggermente oversize, pantalone a vita alta panna a campana, sandalo nero stringato e borsa shopping bag a spalla. Look perfetto per le riunioni più importanti!