Kate Middleton, la famiglia si allarga: l’annuncio è arrivato nelle ultime ore

E’ ufficiale: la Principessa del Galles aggiungerà un nuovo membro alla sua famiglia. Ma scopriamo insieme i dettagli.

I Windsor si preparano ad un nuovo arrivo in famiglia. Questo è ciò che si legge nell’annuncio pubblicato poche ore fa e ovviamente i fan non stanno più nella pelle. Kate è già mamma di tre bimbi, George, che un giorno erediterà il trono, Charlotte e Louis, il piccolino di casa. Ogni sua gravidanza è stata attesa da milioni di sudditi, soprattutto la prima, considerato che un erede era ormai atteso da tempo, sin da quando la Middleton è convolata a nozze con il Principe William.

Correva l’anno 2011 quando i due hanno ufficializzato la loro unione, e lo hanno fatto nella celebre Abbazia di Westminster, la stessa dove due mesi fa è stato incoronato il Re Carlo, in una cerimonia che ha visto circa 2 mila invitati. Tornando alle nozze del secolo, era molta l’attesa per il grande giorno, che ha visto radunarsi migliaia di persone, che speravano di vedere i futuri sposi uscire dall’Abbazia come marito e moglie e futuri regnanti.

Nessuno si aspettava che la coppia arrivasse ad avere tre figli, visto che William ha un soo fratello, ma a quanto pare è stata Kate a vincere la battaglia visto che è cresciuta insieme alla sorella Pippa e al fratello James. Ed è proprio quest’ultimo che ha voluto condividere con i fan della Royal Family la lieta notizia: tra qualche mese diventerà papà per la prima volta.

Il lieto annuncio

La notizia è arrivata poche ore fa e ovviamente i Middleton non stanno più nella pelle. James Middleton ha annunciato di aspettare il primo figlio con la sua neo mogliettina, Alizee Thevenet. L’annuncio è arrivato attraverso Instagram, dove il trentaseienne ha condiviso una foto della sua dolce metà con il pancione e una dedica speciale: “Non potremmo essere più eccitati… È stato un inizio d’anno molto difficile dopo la perdita della mia amata Ella, ma finiremo l’anno con la più preziosa aggiunta alla nostra famiglia in crescita”.

La coppia si è sposata nel settembre 2021 in una cerimonia intima tenutasi a Bormes-les-Mimosas, un meraviglioso paesino della Costa Azzura, lo stesso che ha visto recentemente un altro matrimonio reale, quello della Principessa Alexandra di Lussemburgo. E’ proprio nella stessa chiesetta che quest’ultima ha suggellato il suo amore con il fidanzato francese, Nicholas Bagory.

La notizia della gravidanza avrà sicuramente allietato Michael e Carole Middleton, che sono già nonni dei figli dei tre figli di William e Kate e dei figli di James e Pippa (Middleton) Matthews, Arthur, Grace e Rose. Sia James che Alizee hanno un rapporto stretto con i Middleton. Hanno vissuto per un periodo con i genitori di lui nella loro casa di Bucklebury, nel Berkshire.

Alizee ha persino scelto di indossare l’abito da sposa di Carole il giorno del suo matrimonio. La coppia ha rivelato di essere stata costretta a riprogrammare le loro nozze per due volte a causa della pandemia, che ha scombussolato i piani di moltissime coppie prossime all’altare. Non ci rimane altro che fare loro i nostri più sinceri auguri!