Pulizia del viso economica? Si può. Ti svelo come fare!

Scopri come ottenere una pulizia del viso che sia efficace e al contempo economica. Il risultato ti sorprenderà!

Se fino ad oggi hai creduto indispensabile andare dall’estetista per ottenere una corretta pulizia del viso, stai per scoprire un mondo tutto nuovo. La verità, infatti, è che la pulizia del viso è effettuabile anche a casa. Certo, in casi importanti o per un trattamento più approfondito può essere utile ricorrere alle mani di una persona esperta. Nel resto del tempo, però, puoi ricorrere al fai da te ottenendo sia un ottimo risultato che una buona dose di risparmio. Il tutto per una pelle che amerai fin dal primo giorno e che si manterrà sana e più bella che mai.

Dopo aver visto come truccare al meglio le palpebre cadenti, facciamo quindi un passo indietro e cerchiamo di capire quali sono i passi da seguire per ottenere una pulizia del viso che sia efficace, economica e semplicissima da mettere in atto. Una volta inserita nella tua routine quotidiana, quasi non ti accorgerai di farla, se non per i risultati tangibili che ammirerai giorno dopo giorno allo specchio.

Come ottenere una pulizia del viso semplice ed economica

Pulire il viso ogni mattina è un gesto praticamente normale che tutti svolgiamo in un modo o nell’altro. La differenza nel risultato sta proprio nella modalità in cui si compiono i gesti che fanno parte di questo importante rituale. Se da un lato, lavare il viso con acqua e sapone può essere utile per iniziare la giornata al meglio e con una piacevole sensazione di freschezza, dall’altro lato è vero anche che con qualche passaggio in più si può puntare ad una pulizia più accurata e sopratutto in grado di diminuire le sessioni dall’estetista. Un buon modo per risparmiare sulla propria bellezza senza cambiarne i risultati.

Come agire, quindi?

Il segreto sta nel mettere insieme tutta una serie di passi che andranno ripetuti sia al mattino che alla sera. Solo così potrai infatti contare su una pelle pronta ad affrontare smog, polvere sottili e raggi del sole e in grado di rigenerarsi quando una volta a casa sei pronta per andare a dormire.

La buona notizia è che occorre davvero poco per ottenere risultati strepitosi e in grado di farti venir voglia di continuare con la pulizia del viso fai da te.

Iniziamo quindi con il dire che per un buon risultato dovrai detergere il viso sia appena sveglia che prima di andare a dormire. Per farlo puoi usare un sapone naturale come quello di Marsiglia o del latte detergente biologico e senza parabeni o sostanze chimiche. Nel pulire il viso dovrai inoltre massaggiare la pelle, gesto indispensabile per attivare la circolazione e far sì che eventuali creme agiscano al meglio. Una volta detersa la pelle e asciugata con cura (meglio usare asciugamani morbide) è infatti consigliabile applicare sempre una crema in grado di supportare la pelle.

Di mattina puoi optare per una crema idratante, meglio se con protezione solare già inserita.

La sera, invece, puoi usare una buona crema notte (sempre biologica e senza sostanze chimiche strane) o optare per dell’olio extra vergine d’oliva da applicare sul viso. Quest’ultimo è meglio se biologico e italiano poiché maggiormente controllato e più ricco di sostanze che fanno bene alla pelle. Questi passaggi sono quelli da considerare indispensabili per una pulizia del viso che sia in grado di farti sentire bella come se appena uscita dall’estetista.

Per ottenere una detersione più approfondita, due o tre volte a settimana potrai effettuare un leggero scrub con del bicarbonato. In questo modo igienizzerai la pelle e la renderai più forte e sana. Questo prodotto si rivela perfetto al mattino. Alla sera, magari nei giorni in cui non applichi il bicarbonato, potrai optare per uno scrub più leggero con dello zucchero di canna e del miele. Ciò renderà la pelle più morbida.

È molto importante che tu stia sempre attenta a non effettuare scrub pesanti. Questi devono massaggiare la pelle in modo da eliminare le cellule morte ma non devono graffiarla o stressarla in alcun modo. In caso contrario, i benefici sarebbero infatti minori degli effetti negativi.

Ricorda sempre che la pelle del viso è estremamente delicata e che ci mette più tempo a riprendersi da abrasioni o segni causati da una pulizia errata. Un problema che seguendo i nostri consigli non dovrai mai affrontare. Anzi, il risultato finale sarà quello di una pelle detersa in modo efficace e senza aver speso chissà quanti soldi. Il tutto grazie a prodotti sani e naturali che oltre a far bene alle tue finanze si riveleranno ottimi anche per il benessere e per la bellezza del tuo viso. Grazie ai nostri consigli e all’utilizzo dei prodotti giusti, quest’ultimo apparirà infatti più luminoso che mai. Provare per credere!