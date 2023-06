Vuoi uno sguardo magnetico? Dipende tutto dalle sopracciglia. Ti svelo io come fare!

Scopri come avere uno sguardo più intenso e magnetico lavorando solo sulle sopracciglia. Il risultato ti sorprenderà.

Tra i particolari del viso a cui si presta spesso troppa poca attenzione ci sono le sopracciglia. Sebbene non sempre considerate come meriterebbero, sono infatti responsabili dello sguardo e dell’aspetto globale di occhi e viso. Delle sopracciglia che mal si addicono alla forma del viso, infatti, possono conferire un’espressione sbagliata ed in grado di andare ad influire proprio sullo sguardo. Per questo motivo, ancor prima di pensare ad eyeliner e mascara sarebbe davvero il caso di occuparsi della loro forma e di assicurarsi che siano curate al meglio.

Dopo aver visto tutto quello che serve per un make up perfetto, oggi ci occuperemo della loro forma e di ciò che serve per averne una che sia sempre in linea con il nostro aspetto. Il risultato sarà tale da farti sentire bellissima e da portarti ad averne molta più cura di un tempo.

Come avere sopracciglia perfette in base alla forma del viso

Come già accennato, le sopracciglia sono un vero e proprio biglietto da visita per il nostro sguardo e per l’aspetto finale di un make up che, per quanto ben fatto, senza il loro contributo non porterebbe poi a molto. Dopotutto basta pensare a come delle sopracciglia accigliate o inarcate siano in grado di cambiare del tutto l’espressione del viso per cogliere da subito la loro importanza. E se stai pensando che sull’argomento nei sai così poco da essere spacciata, puoi fare un bel respiro di sollievo. Stiamo infatti per svelarti le basi per iniziare a prendere confidenza con le tue sopracciglia e per capire come gestirle in base alla forma del tuo viso.

Se, ad esempio hai un volto spigoloso, le sopracciglia dovranno formare sempre un arco. Arrotondando le sopracciglia riuscirai infatti ad addolcire il tuo sguardo e a rendere i lineamenti del viso meno rigidi. Un piccolo trucco che influirà in modo particolare sul tuo sguardo. Al contrario, se il tuo viso è tondo è meglio optare per sopracciglia ad angolo netto. Anche in questo caso è tutto un gioco di proporzioni e di prospettiva. Cosa che porterà le tue sopracciglia a far apparire il volto un po’ più squadrato e di sicuro meno tondeggiante.

E se il tuo volto è allungato? In tal caso delle sopracciglia dritte ne accorceranno un po’ le proporzioni facendolo apparire più corto e ridando il giusto equilibrio ai tuoi lineamenti.

Infine, se hai zigomi poco pronunciati o occhi piccoli potrai allungare il disegno delle sopracciglia disegnando quasi una S. Questa metterà in risalto proprio quella zona del viso e donerà anche maggior larghezza alle guance. Il tutto per un gioco di proporzioni che ti farà sentire e vedere bellissima.

Insomma, i trucchi per agire sul viso e sopratutto sullo sguardo attraverso le sopracciglia sono davvero tanti e tutti più utili che mai. Per realizzarli ti basterà usare una matita studiata appositamente per le sopracciglia e dar loro un aspetto il più naturale possibile. Il segreto, in questi casi, è infatti quello di non esagerare mai. Il trucco deve esserci ma mantenersi il più possibile invisibile. Solo così potrai godere di uno sguardo che tu per prima adorerai e che saprà incantare anche tutti coloro che ti circondano.