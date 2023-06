Gerry Scotti, traguardo stellare dopo anni di carriera: ora è sotto gli occhi di tutti

Gerry Scotti continua ad essere uno dei presentatori più apprezzati in assoluto: recentemente, ha raggiunto un traguardo molto significativo

Tra i presentatori nostrani più famosi in assoluto, troviamo assolutamente il mitico Gerry Scotti: con una carriera da manuale alle spalle, il conduttore è una presenza ormai fissa in Mediaset, non solo in format tutti suoi come Lo Show dei Record e Caduta Libera, ma anche come ospite o giurato…

Gerry è un uomo di estrema cultura in fatto di musica e non solo: non a caso, la sua collega Maria De Filippi, a sua volta colonna portante in Mediaset, lo coinvolge sistematicamente nei suoi programmi. Basti pensare che a Tu si que Vales riveste ormai da anni il ruolo di giurato e, di tanto in tanto, viene chiamato anche nel talent Amici per ricoprire la stessa mansione.

Dopo tantissimi anni di florida carriera, la fama di Scotti sembra non scomporsi minimamente, nonostante tantissime nuove proposte si stiano progressivamente affacciando al mondo della conduzione. Da un lato, Gerry è davvero inimitabile nel suo lavoro, da sempre contrassegnato da energia ed ironia, dall’altro, è stato capace di rendersi super fresco e moderno adattandosi sempre e comunque allo spirito dei tempi.

Basti pensare che, recentemente, ha raggiunto un traguardo davvero importante, oltre che davvero anomalo per un uomo della sua età

Gerry Scotti iconico anche su TikTok: l’annuncio ai fan

Sono ormai diversi anni che Gerry ha a che fare coi social network oltre che con la televisione: recentemente, ha raggiunto il milione di follower su Instagram, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vederlo su TikTok, piattaforma per antonomasia bazzicata dalla generazione Z…

Gerry pubblica spesso sulla piattaforma, non smentendo mai la sua attitudine sempre super ironica e scherzosa: recentemente, ad esempio, ha addirittura deliziato i suoi follower con un aneddoto tanto curioso quanto iconico del suo passato, ottenendo migliaia e migliaia di visualizzazioni (clicca qui per saperne di più).

Dopo diverso tempo, anche Scotti ha potuto condividere un piccolo traguardo con il suo seguito: anche lui, come tutti i personaggi noti e più seguiti, ha ottenuto la fantomatica spunta blu, potendo dunque contare su un profilo più verificato ed in vista. L’uomo ha dato l’annuncio in modo del tutto disimpegnato, rispondendo al commento di un utente.

“Sono qui per dirvi che è arrivata la spunta blu anche per me qua su TikTok!” ha comunicato in un video sul profilo. Senza troppi fronzoli, po, ha ironicamente specificato che il profilo fosse effettivamente il suo: “Sono io, sono lo zio!” ha chiarito in riferimento al suo username sul social, ovvero loziogerry.

Uno dei tanti di una lunga serie per il conduttore che, nonostante l’età, rimane sempre sul pezzo e senza nulla da inviare ai suoi colleghi esordienti più giovani, che dite?