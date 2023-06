Gerry Scotti vuota il sacco: anche dopo 10 anni dall’accaduto, la confessione sconvolge i fan

Gerry Scotti si racconta su TikTok, ponendo l’accento su un episodio storico della sua carriera: svelata finalmente la verità

Gerry Scotti e uno dei conduttori più storici ed amati del palinsesto Mediaset: il suo talento nel gestire e presentare i programmi TV più seguiti di sempre sono sotto gli occhi di tutti, come anche il suo gran cuore, senso dell’umorismo ed immensa saggezza. Inoltre, il presentatore ha pensato bene di rimanere al passo coi tempi aprendo un suo canale TikTok…

Nonostante, infatti, siano sempre più numerosi gli aspiranti conduttori nel panorama televisivo italiano, Scotti rimane sempre uno dei più richiesti, in quanto nessuno potrà eguagliare la sua bravura e completezza nel settore. Tra i suoi programmi di punta, infatti, ricordiamo La Corrida, Chi vuol essere Milionario?, Guinness World Record e tantissimi altri iper seguiti in tutto il Paese.

Il presentatore è anche super amato dai suoi colleghi, che lo vedono sempre come grande punto di riferimento: la stessa Maria De Filippi (conosci la sua bizzarra abitudine nei suoi programmi?) l’ha voluto al suo fianco nella giuria di Italia’s Got Talent, tra le sue apparizioni televisive più recenti. Gerry, però, deve gran parte della sua fama alla conduzione del noto TG satirico Striscia la Notizia.

In particolare, in questo contesto, è stato protagonista di un episodio incredibile, di cui solo oggi riusciamo finalmente a scoprire la verità…

Gerry Scotti, la verità sull’episodio del bancone a Striscia La Notizia

In tantissimi, sicuramente, ricorderanno l’episodio del TG in cui Gerry Scotti ha esordito con un caloroso benvenuto, saltando sul bancone riservato ai conduttori. Tuttavia, la struttura ha ceduto e il presentatore è caduto goffamente al suo interno, scatenando l’ilarità dei telespettatori. Ma è stato davvero un incidente o c’è qualcosa dietro? A svelarlo è stato proprio Scotti in un video su TikTok…

“Ho rivisto per l’ennesima volta il mio video della distruzione del bancone, postato, utilizzato, visitato, visto, scaricato, salvato milioni di volte. Sono onorato, non potevo non partire di qui” ha esordito il conduttore, chiarendo che fosse finalmente giunto il momento di fare chiarezza su questa situazione tanto assurda, quanto iconica.

Dopo 25 anni, infatti, Gerry ha deciso di raccontare effettivamente come stavano le cose: “Sapevo che c’era una sorpresa, sapevo che sarebbe successo qualcosa” ha chiarito, spiegando che anche durante lo stesso pomeriggio aveva fatto delle prove nel saltare sul bancone che, ovviamente, non aveva mai ceduto. Il presentatore ha avuto non poche difficoltà nella effettuarlo, ma comunque era pronto a replicarlo la sera stessa.

Ed effettivamente, poco prima della puntata, il bancone in legno è stato sostituito con uno in polistirolo esattamente identico: “Se sono ancora vivo è un miracolo, però le mie ginocchia non sono d’accordo” ha concluso, aggiungendo che ha anche avuto dei danni che, successivamente, gli hanno poi impedito di giocare a calcio in modo assiduo.

Che ne pensate di questo episodio?