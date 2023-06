Chiara Ferragni e Fedez, scoppia la polemica: dopo Sanremo questa non ci voleva proprio!

Purtroppo per loro e per i fan della coppia, dopo Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez hanno un nuovo problema a cui fare fronte!

Che Chiara Ferragni sia un volto molto divisorio nel panorama italiano è un fatto noto. Ogni volta che si parla di lei e del marito non si fa che generare sempre una forte polemica. Da un lato c’è chi dice che mettono alla berlina la loro vita privata ed i loro figli per lucrare e farne dei soldi.

Dall’altra c’è chi invece dice che i due condividono spaccati della loro vita e della quotidianità coi loro bambini e tutto il resto invece è per lavoro. Benché se ne dica, i due non fanno nulla di diverso rispetto a quello che fanno anche persone non famose nella loro quotidianità. Ma ovviamente ogni opinione è valida per quanto riguarda questo tipo di tematiche e ogni pensiero diverso è sempre ben accetto.

Sanremo per la Ferragni ha rappresentato una grande responsabilità e quello che poi è accaduto fra Fedez e Rosa Chemical non ha fatto altro che mettere il tutto sotto una luce che in ogni caso non era voluta né da lei e né da lui. Ovviamente però anche in quel caso molteplici sul web hanno ipotizzato che fosse tutto finto e orchestrato per avere più followers.

Fedez e la Ferragni sono una coppia tanto amata quanto dibattuta. Quello che però è accaduto dopo Sanremo ha lasciato tutti senza parole. Anche i fan della coppia cominciano a non volerne sapere più.

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo sotto accusa. Questa volta è davvero pesante!

Che coppia! I due sono davvero molto chiacchierati. Qui puoi trovare una notizia riguardante lei e lui davvero molto discussa proprio su Sanremo nell’ultimo periodo. Ovviamente però nulla a confronto a quello che è accaduto dopo il festival di Sanremo.

Sembrerebbe infatti che si dovrebbero aprire delle indagini in merito a della pubblicità occulta fatta alla piattaforma Instagram del gruppo Meta dopo che la Ferragni ha usato, secondo le accuse, in modo inadatto la piattaforma per fare pubblicità a sé stessa e ad Amadeus stesso dopo avergli aperto un canale social. Sul web si accusa naturalmente anche Fedez.

Allo stesso tempo bisogna però anche dire che mentre Fedez anche nelle sue attività pubbliche dimostra di non essere una personalità semplice, così come molteplici altri come lui, e di certo non può piacere a tutti, la Ferragni invece è sempre molto attenta e sensibile a non apparire come diversa da quella che è. Ovviamente però entrambi vengono criticati molte volte per qualsiasi cosa facciano. Insomma, Fedez ha un carattere molto speciale, ma allo stesso tempo a volte sia lui che lei sono bersagli di odio.

Certo non gioca a loro favore che durante Sanremo ci fossero le telecamere di Amazon Prime video per registrare probabilmente episodi per la seconda stagione dei The Ferragnez. Ma ovviamente se i contratti sono ben chiari i due non hanno nulla di cui preoccuparsi. Chiara e Fedez avranno sicuramente modo quindi di mettere tutto in chiaro!