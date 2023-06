Finalmente arriva l’aggiornamento su whatsapp che tutti stavamo aspettando: aggiorna l’app!

WhatsApp è sempre in aggiornamento, ma quest’ultimo ti sarà davvero utile e rappresenta un passo in avanti.

Le piattaforme social sono sempre in aggiornamento per poterci garantire migliorie continue e servizi sempre al top. È normale che a volte infatti ci ritroviamo con la piattaforma che all’improvviso subisce improvvisi cambiamenti senza che magari noi ce ne accorgiamo. In questo caso infatti si parla di aggiornamenti automatici. Essi sono aggiornamenti che avvengono automaticamente grazie al sistema stesso del cellulare ed ovviamente al fatto che noi accettiamo tali aggiornamenti. Si rivelano davvero essere estremamente utili.

WhatsApp nello specifico rappresenta ovviamente la piattaforma di messaggistica più utilizzata fra tutte. Ovviamente non è sicuramente l’unica, ma è la più popolare. Seguita da Telegram, la piattaforma messaggistica di Facebook e tante altre. Nessuna però in Italia batte whatsapp. La piattaforma viene infatti utilizzata per tutte le vicende quotidiane. Che sia anche solo per restare in contatto con il gruppo classe o per potersi sentire con i figli che vivono lontano, piuttosto che stare fissi al telefono a fare chiamate si preferisce inviare messaggi che siano facilmente gestibili ed a cui si può rispondere in modo semplice e veloce quando si vuole.

Proprio per questo quando la piattaforma rilascia nuovi aggiornamenti essi sono sempre molto più che apprezzati dagli utenti. Questi nuovi sono tutti da scoprire!

WhatsApp rilascia un nuovo aggiornamento. Tutte le novità!

WhatsApp con il suo nuovo aggiornamento ha dato un servizio agli utenti davvero molto utile. Questa è solo una delle ultime novità in tal senso, qui puoi trovarne una molto importante.

La prima novità consiste nel poter aggiungere didascalie ai documenti che si inviano in chat. In questo modo basterà aggiungere una breve descrizione del documento per poterlo poi ancora più semplicemente rintracciare all’interno del nostro archivio con una semplice ricerca di documenti. In questo modo sarà davvero molto semplice recuperare il tutto.

Il secondo aggiornamento invece riguarda il numero di foto e video che si possono inviare in una unica volta. Mentre dapprima si potevano inviare solamente 30 foto o video, ad oggi se ne possono inviare anche 100. Oltre a questo, il gruppo Meta ha poi lasciato maggiore spazio per la descrizione dei gruppi e ovviamente non mancano ulteriori aggiornamenti in merito agli sticker e gli avatar personalizzabili all’interno della chat. In questo modo si garantisce una ottima personalizzazione del contenuto che si genera con i messaggi.

Un ulteriore aggiornamento ancora più recente ha poi introdotto le immagini del profilo di fianco ai messaggi quando li si invia nei gruppi. In questo modo sarà molto più semplice capire con chi si sta parlando ed avere sempre cognizione del volto o della foto del profilo con cui si sta facendo quattro chiacchiere.

Sembrerebbe poi che alcuni utenti abbiano già segnalato la presenza di un aggiornamento che permetterebbe all’interno dei gruppi, e non solo, di poter modificare i messaggi che si son inviati prima che scadano i 15 secondi dall’invio del messaggio. Ancora non e disponibile per tutti ma sembrerebbe ci sia già.