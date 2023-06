Senza condizionatore non si vive? Io ho risolto in un modo originale

Non sempre è necessario spendere soldi nel condizionatore e climatizzatore per rinfrescarsi: in casa abbiamo tutto quello che ci serve

Ogni anno sempre lo stesso problema. Arriva il caldo, in casa si muore e i condizionatori o i climatizzatori costano troppo. Perché lo sappiamo bene, i prezzi sono alti anche facendo i finanziamenti.

Eppure abbiamo bisogno di rinfrescarci e in qualche modo dobbiamo fare. La verità è che basta quello che abbiamo in casa, senza nemmeno consumare energia. Così facciamo un favore a tutti noi ma anche all’ambiente.

Ti suggerisco una serie di mosse che possono sembrare banali ma alla fine funzionano sempre. Alcune lo ho imparate da quello che faceva sempre mia nonna, altre invece mi sono state suggerite da un arredatore che sa trovare soluzioni con quello che c’è.

Partiamo da un gesto che solo all’apparenza sembra assurdo e invece funziona sempre. Se hai tende in casa, prima di andare a dormire immergi le loro estremità in una bacinella con un po’ di acqua, rigorosamente fredda, e lascia aperte le finestre. L’aria notturna farà il resto dando una piacevole sensazione di fresco.

Di notte lascia anche spalancati armadi, armadietti e credenze. Tutti i mobili della casa infatti durante le giornate calde immagazzinano una grande quantità di calore che tende poi a disperdersi in tutto l’ambiente. Ecco perché con il buio notte è bene lasciare tutto aperto, anche nei mobili che abbiamo in cucina

Vivere senza senza condizionatore, il fresco me lo faccio in casa

Quasi tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa sono fonti di calore, a cominciare dalle lavatrici e asciugatrici, dalla lavastoviglie e dai televisori. Quando fa particolarmente caldo sarebbe meglio usare abitudini diverse: non usiamo il forno e poco i fornelli, facciamo asciugare i panni sullo

stendibiancheria, laviamo i piatti a mano, ma soprattutto lasciamo le luci spente quando non servono.

Inoltre scolleghiamo tutti i dispositivi elettronici che non servono e valutiamo di sostituire le classiche lampadine con quelle a LED. Una soluzione utile perché non emettono calore e quindi non riscalderanno l’ambiente circostante.

Una cosa da accendere però c’è e stiamo parlando del ventilatore. Attenzione però, non è quello che stai sicuramente pensando. Lo useremo per farlo diventare un vero condizionatore d’aria non spendendo praticamente nulla.

Prendiamo delle bacinelle, riempiamole con acqua fredda e alcuni cubetti di ghiaccio. Poi puntiamo il ventilatore direttamente verso le bacinelle e sentiremo subito cambiare l’aria, con una sensazione di freschezza che ci ripagherà.

Ma la nonna mi ha insegnato anche un altro trucchetto: prendo la classica borsa dell’acqua calda che mi fa compagnia in inverno, la riempio con acqua fredda e poi la metto in freezer. Quando è ghiacciata, la metto in mezzo alle lenzuola prima di coricarmi. La sensazione a quel punto sarà piacevolissima.