Whatsapp, arriva la svolta che tutti aspettavano: potrai avere lo stesso numero su più telefoni, ecco come!

Se vuoi avere lo stesso numero su più telefono devi fare così. Scopri cosa fare e non ne farai proprio più a meno!

Avere whatsapp su tutti i nostri dispositivi è davvero un must. Tutti noi vorremmo collegare il nostro cellulare, o meglio il nostro numero collegato a whatsapp alla stessa applicazione ma su altri dispositivi. Questo tipo di applicazioni infatti permettono l’accesso solamente su di un solo dispositivo, cosa che piace proprio a nessuno. Tutti vorremmo che il nostro tablet, il nostro smartphone ed il nostro PC avessero l’app di WhatsApp collegata al nostro numero.

Non ci sono in realtà molte soluzioni in merito. Quando si associa il numero a whatsapp su di un dispositivo poi non lo si può fare su un altro. Quando poi si cambia il cellulare a quel punto bisognerà fare una procedura precisa per poi recuperare i dati tramite backup. Non è però semplicissimo da fare.

Succede sempre molto spesso infatti che il nuovo cellulare, o il nuovo dispositivo, non riconosca proprio l’ultimo backup che è stato fatto e quindi bisogna poi procedere con il ripristino dati su base di un backup precedente. A parole sembra nulla, nei fatti invece significa perdere tanto messaggi preziosi o dati che magari essendo molto più recenti non sono stati salvati nel precedente.

Collegando più dispositivi allo stesso account e numero si risolverebbero un bel po’ di problemi. Per ora quello che puoi fare è quello che segue. Scopri subito i passaggi e vedrai la novità!

Come collegare tutti i dispositivi allo stesso numero whatsapp. La novità!

WhatsApp è una applicazione di cui non si può davvero fare a meno. È il metodo di comunicazione per eccellenza, qui puoi trovare delle novità in materia. Quando si tratta di voler collegare tutti i dispositivi ad un unico numero però risulta difficile.

Per ora quello che si sa è che il gruppo Meta ha deciso di sviluppare un software che potrebbe permettere tutto ciò. Dovrebbe essere a breve introdotta infatti la modalità multidispositivo. Bisognerebbe infatti attendere che venga implementato in modo ufficiale. Quello che ci si aspetterà sarà una nuova opzione nelle impostazioni.

Accedendo infatti in impostazioni si potrà avere l’opzione “collega nuovo dispositivo”. A questo punto sarà possibile collegare un nuovo smartphone o tablet o computer all’account whatsapp. Si chiederà poi la sincronizzazione delle chat e dei dati. Questa, nella versione beta, non è ancora completamente funzionante. Il gruppo Meta infatti fa sapere che potrebbe essere possibile che nel farlo si perdano alcuni dati come messaggi inviati oppure tutti gli sticker salvati o alcuni messaggi importanti e dati archiviati. Nulla di grave, ma allo stesso tempo dimostra che non è ancora del tutto pronto.

Quello che però ad oggi si può fare è utilizzare whatsapp web. Grazie all’opzione web infatti è possibile sin da subito collegare il PC all’applicazione del cellulare, stessa cosa per i tablet. Non è molto funzionale in quanto l’opzione web è meno reattiva rispetto alla vera e propria applicazione, ma farà comunque il suo dovere fino in fondo. Una opzione così è utilissima, approfittane subito!