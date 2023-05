Chiara Ferragni e Fedez, salta fuori tutta la verità: che cos’è successo dietro il backstage di Sanremo

Che cosa è davvero successo dietro le quinte fra Fedez e Chiara Ferragni? Il mistero sembra svelato!

Chiara Ferragni e Fedez, la coppia di questa generazione e magari anche di quelle che verranno. La giovane coppia, genitori del piccolo e già estremamente famoso Leone Lucia Ferragni e della piccolissima e già molto birbante Vittoria, ha costruito un grande impero basato sulle carriere di entrambi, sulle loro abilità imprenditoriali individuali e di coppia ed anche, ovviamente, sulla loro condivisione sui social della loro vita privata. Ognuno di loro infatti condivide aspetti della propria vita sui rispettivi account social e molte volte entrambi i giovani sposi condividono anche storie che riguardano i loro piccoli.

Fedez e Chiara Ferragni sono tanto amati quanto discussi. Conosciuti in tutto il mondo, entrambi hanno fan ovunque e vengono invitati dai volti più importanti in campo di moda e spettacolo per presenziare ai grandi eventi come nel caso del Met Gala dove sono stati invitati da Donatella Versace, leggenda della moda, in persona. Insomma, non si può di certo dire che i due non siano popolari.

Chiara Ferragni nell’ultima edizione di Sanremo è stata al fianco di Amadeus alla conduzione della prima serata e dell’ultima serata. Proprio in quel caso c’è stato davvero un grande litigio fra di loro. La discussione infatti è stata davvero molto importante per la coppia. Sembrava essere giunta una crisi senza precedenti per loro. Ma cosa è successo davvero?

Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo, che cosa è successo davvero?

Chiara Ferragni, su cui puoi sapere maggiormente cliccando qui, alla conduzione di Sanremo ha cercato di portare messaggi molto importanti. Fedez, che era in platea, si è reso protagonista di un siparietto davvero molto interessante. Il bacio con Rosa Chemical infatti lo ricordano proprio tutti, soprattutto lei.

L’autore televisivo Federico Taddia si è ritrovato davanti proprio la scena di Chiara Ferragni che reagisce al bacio, che tutti chiamano limone, fra Fedez e Rosa Chemical. A quanto pare secondo quanto riportato proprio da Taddia, Chiara non avrebbe reagito nel migliore dei modi e sarebbe stata davvero epica la faccia di Fedez che completamente in imbarazzo cercava di giustificare quello che era successo.

Taddia è stato immortalato in varie foto nel mentre che rideva e registrava un video della coppia che parlava. L‘autore televisivo ha però dichiarato sui social di aver cancellato quasi subito il video per lasciare a loro tutta la privacy necessaria. Taddia ha inoltre dichiarato che rideva siccome aveva trovato la scena davvero molto tenera nel loro essere uno spaccato di umanità di una coppia che si trova infelicemente a discutere di una gelosia e di un accaduto fastidioso. Purtroppo però il tutto è accaduto sul palco più importante d’Italia, l’Ariston.

L’autore televisivo ha tenuto però a precisare che Chiara Ferragni ha reagito nel modo più professionale possibile. Ha mantenuto totalmente la calma ed ha condotto con grande armonia senza lasciarsi prendere dalle sue emozioni. Anche il popolo del web ha reagito e commentato più o meno allo stesso modo. I Ferragnez adesso si metteranno a nudo nella seconda stagione su Amazon Prime video. Magari troveremo ulteriori informazioni proprio lì!