Chiara Ferragni, solo uno slip addosso: spettacolo mozzafiato, ma le critiche sono feroci

Chiara Ferragni pubblica una foto su Instagram in cui indossa solo uno slip regalando uno spettacolo mozzafiato, ma le critiche sono feroci.

Chiara Ferragni, nell’intimità della propria casa, prima d’indossare l’outfit del venerdì sera, scatta un selfie allo specchio in cui indossa un semplice slip. L’imprenditrice digitale copre il seno con un braccio mentre scatta la foto immortalando il fondoschiena attraverso lo specchio. Una foto molto sensuale, scattata nella cabina armadio e che ha fatto il boom di like sui social.

Una foto che, in poche ore ha raggiunto quasi 500mila like. Come al solito, non sono mancati i complimenti, ma soprattutto le critiche come capita ogni volta che la moglie di Fedez pubblica una foto in bikini o in cui indossa solo uno slip.

Chiara Ferragni, così come trasforma in oro tutto quello che tocca, allo stesso modo le basta pubblicare una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza coprendo lo stretto necessario per scatenare gli haters che, sotto la foto che potete vedere più in basso, hanno scritto una marea di critiche nei confronti dell’influencer seguita da milioni di persone in tutto il mondo.