Palpebre cadenti? Ecco come truccarle per cambiare le cose

Avere delle palpebre cadenti può rappresentare un problema. Scopri come cambiare le cose grazie al giusto make up.

Se uno dei tuoi crucci più grandi è quello di avere le palpebre cadenti, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo come far sì che le palpebre appaiano più sollevate. Un modo semplice per ottenere uno sguardo più aperto e degli occhi visivamente più grandi ed in grado di conquistare tutti, te per prima.

Dopo aver visto come migliorare lo sguardo grazie alla semplice cura delle sopracciglia, potrai contare infatti su occhi con palpebre semplicemente perfette ed in grado di farti sentire al top.

Come sollevare le palpebre con il solo make up

A volte ci sono dei difetti che si ha voglia di minimizzare e che si pensa (in errore) di non poter cambiare in alcun modo. Ebbene, la bella notizia è che il make up può fare la differenza. Per ottenere occhi più grandi e le cui palpebre non sembrino cadenti è importante puntare tutto sui colori. Quelli chiari, ad esempio possono far apparire gli occhi più grandi e se usati per ombreggiare l’ombretto puntandolo verso l’alto, miglioreranno anche le palpebre. Un’accortezza a cui prestare attenzione è quella di pensare anche all’arcata sopraccigliare che andrà a definire lo sguardo. Come già visto qualche articolo fa, poi, persino le sopracciglia possono cambiare le cose. Agendo su tutti i fronti quindi, sarà più facile ottenere il risultato sperato.

Un esempio? L’eyeliner può fare molto sopratutto se steso in modo da sollevare lo sguardo. Inutile dire, poi, che il mascara dovrà esserci e in grandi quantità. Solo così sarà infatti possibile godere di un effetto completo ed in grado di fare la differenza. E per le occasioni speciali? Se hai un appuntamento importante puoi contare anche sull’uso delle ciglia finte. Queste, infatti, danno l’illusione di occhi più definiti e con palpebre proporzionate e regolari.

Usando i trucchi nel modo giusto e con una scelta accurata dei colori potrai andare a ridefinire la forma dei tuoi occhi ottenendo delle palpebre in grado di farti sentire al top e di donarti uno sguardo proprio come quello che hai sempre desiderato. Il tutto senza dover più impazzire ma cambiando semplicemente modo di truccarti. Comodo, no?