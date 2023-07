Cibo che va a male dopo un giorno nel frigo? Con questo trucco incredibile lo salvi e risparmi centinaia di euro

Anche riponendo gli alimenti nel frigo, la loro durata può essere brevissima: con il metodo suggerito dai social non si butta più nulla

In un periodo in cui il carovita si fa sentire sempre più pesando sulle spalle degli italiani, il risparmio è l’argomento all’ordine del giorno. Un obiettivo che per molti è una vera e propria necessità, che parte proprio dai beni essenziali. Non si parla infatti, di spese extra dedicate allo svago o a piccoli vizi. Anche la stessa alimentazione diventa un problema quando fa sentire i suoi effetti sul portafoglio.

Non sempre ci si può permettere grandi acquisti quando si va a fare la spesa, soprattutto perché il rincaro ha colpito ormai praticamente tutti i prodotti. Dalla frutta agli ortaggi, passando per la carne e la merce in busta e surgelata. Se queste ultime però, hanno maggiori possibilità di resistenza e consentono quindi di essere conservate al meglio anche per settimane (o nel caso dei prodotti da freezer per mesi), lo stesso non si può dire per quelle fresche.

Quante volte capita di acquistare pomodori, funghi, insalate, per poi rendersi conto che nonostante gli sforzi di riporle in frigorifero al più presto, sono comunque andate a male il giorno dopo? Un problema molto frequente che pone di fronte alla triste conseguenza di dover gettare nell’immondizia tutto ciò per cui si è speso denaro. Dal web però, arriva l’idea formidabile anti-spreco. Con dei semplici oggetti a portata di mano si può risolvere questo disagio per sempre.

Prolunga la durata degli alimenti in frigo con l’idea geniale: lo fai in un minuto e risparmi

Capita troppo spesso di accorgersi che gli acquisti alimentari fatti di recente sono ormai ridotti ad un cumulo di spazzatura. Basta semplicemente che la temperatura del frigorifero non sia sufficientemente bassa o che non sia adeguata alla tipologia di prodotto perché i cibi freschi vadano a male nel giro di pochissime ore. Che dispiacere dover dire addio a decine di euro in un momento in cui salvare le tasche è una vera priorità. A questo ha pensato il canale TikTok “dd.dika”, che in un video dedicato proprio a trucchetti per la casa, ha mostrato l’idea che cambia in un attimo le abitudini permettendo di usufruire della spesa molto più a lungo.

Tutto ciò che occorre sarà: una bottiglietta di plastica, una cannuccia e delle buste salvafreschezza. Queste ultime nascono proprio con l’obiettivo di mantenere l’integrità degli alimenti, ma bisogna utilizzarle nel modo giusto. Bisognerà innanzitutto partire dalla bottiglietta di plastica, che si dovrà tagliare a metà. La parte superiore è quella che servirà per questo procedimento. Si dovrà dapprima incidere un buco esattamente al centro del tappo, che dovrà essere ben chiuso. A questo punto non resterà che infilare al suo interno la cannuccia (si consiglia l’uso di quelle da cocktail più grandi e resistenti).

Una volta messi gli alimenti da conservare all’interno della busta salvafreschezza, si dovrà poi inserire una parte della cannuccia in un angolo, procedendo poi a sigillare il resto della busta con l’apposita chiusura. Non resta infine che utilizzare un comune aspiratore, con il quale si potrà eliminare tutta l’aria all’interno della busta ponendolo nella metà della bottiglia. Una volta terminato, basterà rimuovere la cannuccia e chiudere ermeticamente anche l’ultimo angolo. In un batter d’occhio i cibi freschi, come si può vedere nel video, diventeranno sottovuoto e così, la loro durata si prolungherà molto di più!