Belen Rodriguez: è di nuovo finita con Stefano De Martino? Lei si consola così

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è di nuovo finita? Dopo le varie voci, la showgirl argentina si consola così.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati ancora? E’ questa la domanda che si pone il mondo del web dopo alcuni indizi che sembrerebbero confermare quanto meno il nuovo periodo di crisi tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano. Dopo uno splendido weekend trascorso in barca insieme a Santiago, figlio della coppia e a Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese, sembrerebbe che tra Belen e Stefano ci sia nuovamente aria di crisi.

A scatenare le voci sono stati alcuni indizi social. Durante la presentazione dei palinsesti della Rai, Stefano è apparso senza fede e anche Belen, nelle ultime ore, ha condiviso alcune storie mostrandosi a sua volta senza fede e in compagnia di una delle persone più importanti della sua vita.

Belen Rodriguez dice addio a Stefano De Martino? La verità sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da più di dieci anni, sono i protagonisti indiscussi del gossip italiano. Con i loro vari ritorni di fiamma sono sempre più al centro del pettegolezzo. Tuttavia, nell’ultimo periodo, hanno scelto la strada della riservatezza al punto da non aver mai parlato ufficialmente della loro storia limitandosi a fornire qualche indizio chiaro sui social come foto in cui erano insieme.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra si sia rotto tra i due. Secondo gli esperti del gossip come Alessandro Rosica e Deianira Marzano, la storia tra Belen e Stefano sarebbe nuovamente giunta al capolinea. Nessuno dei due, però, commenta le varie notizie portando avanti le proprie vite.

E così, mentre Stefano si gode una vacanza con il figlio Santiago a Londra, Belen si troverebbe a Milano con la sua piccola Luna. E’ questo che si evince dalle ultime storie pubblicate dalla showgirl argentina che ha prima condiviso una foto della sua secondogenita e poi un selfie.

Nessun commento, però, sulla situazione che starebbe vivendo con il conduttore napoletano dal quale non ha mai divorziato. Nonostante i due si siano lasciati più volte per poi tornare insieme, il divorzio non c’è mai stato. I fan più romantici della coppia sperano che, ancora una volta, anche questa crisi sia passeggera e che i due riescano a tornare nuovamente insieme.