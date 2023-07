Ecco l’ingrediente che ci farà dire addio per sempre al ferro da stiro

Usare il ferro da stiro quando la temperatura sale non piace a nessuno: allora meglio cercare dei trucchi per rimediare, senza impazzire come questo ingrediente

C’è un ingrediente nelle nostre cucine che spesso usiamo poco per le ricette. Sto parlando dell’aceto bianco, buono per i piatti ma non solo: perché anche se ti sembra strano, ci aiuterà a mantenere la nostra biancheria soffice e morbida.

Mai come in queste calde giornate estive il ferro da stiro è l’elettrodomestico meno amato da tutti, eppure spesse volte non possiamo farne a meno. Avere infatti maglie, tende e lenzuola con pieghe spesse volte non ci piace e così cerchiamo tutti i modi per ridurre al minimo questa incombenza.

Negli scorsi giorni abbiamo visto come stendere in un determinato modo il bucato ci aiuta a evitare di attaccare il ferro. In questo pezzo vedremo un nuovo trucco che ci permetterà di ridurre al minimo il tempo al ferro.

Un trucco sicuramente molto semplice. Infatti basterà aggiungere un ingrediente che sicuramente tutti abbiamo in casa per far sì che i nostri panni siano così leggeri e soffici da non doverli nemmeno stirare.

Aceto bianco, l’ingrediente che ci permetterà di dire addio al ferro

L’aceto bianco è un prodotto che sicuramente tutti abbiamo nelle nostre dispense ma che sempre più spesso. Non viene usato solamente in cucina o con le insalate, ma anche nelle faccende domestiche.

Ma vediamo come utilizzarlo nel modo migliore nel bucato. Nulla di più facile, il trucco è immediato. Dobbiamo prendere mezzo bicchiere di aceto, dopo di che possiamo metterlo nella vaschetta del detersivo o direttamente dentro al cestello di bucato. Finito il lavaggio troveremo i nostri capiti morbidi come non mai. Questo mezzo bicchiere ha infatti contribuito a distendere le fibre e questo a fatto i che le pieghe siano praticamente assenti .

Con questo trucco potremmo dire addio a ferro da stiro soprattutto con lenzuola e tende tra i capi più complicati e faticosi da stirare. Ma quello dell’aceto non è l’unico trucco per evitare di stirare, perché altri rimedi casalinghi sono sotto i nostri occhi.

L’aggiunta di un cubetto di ghiaccio nell’asciugatrice con un ciclo rapido, grazie al vapore che creerà, ci permetterà di avere capi più distesi e quindi anche più semplici da stirare. Altro trucco è quello dal phon: mettiamo il nostro capo su una superficie piatta, spariamo sopra la sua calda aria e sicuramente qualche piega in meno la troveremo.

Non ci resta che provare a vedere se questi trucchi funzionano realmente e qualche volta potremo non attaccare l’amato-odiato ferro.