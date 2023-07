Le unghie dell’estate sono ‘effetto aura’: ti spiego come realizzarle in due splendide versioni

Gioca con i colori e le sfumature nell’estate 2023: la nail art più semplice e glamour amata dal web è quella ‘aura’, provala subito

In estate più che mai, la ricerca di novità si fa sentire. Accantonata la monotonia dei periodi più freddi, si apre infatti la possibilità di divertirsi con il proprio look, rinnovandolo secondo la fantasia e le nuove tendenze. Prima regola della stagione calda: giocare con i colori. Una linea che si rispecchia non soltanto nell’abbigliamento ma anche nella nail art.

C’è chi ha già pensato in tempo a quali sarebbero state le prossime manicure da sfoggiare durante le vacanze, prenotando in tempo l’appuntamento dall’estetista per un ritocchino pre-partenza. Ma c’è anche chi invece è arrivata all’ultimo momento ritrovandosi con delle unghie ben poco glamour e con il rischio che la nail artist di fiducia abbia già preso il volo per le sue meritate ferie. Che cosa resta da fare in quel caso?

Naturalmente tirare fuori dal cassetto pennelli e smalti e tornare per un attimo bambine. Negli ultimi anni ci si è abituate all’idea che le unghie perfette siano solo quelle realizzate in gel o con semipermanenti. Eppure i classici smalti removibili offrono molte più possibilità di divertirsi. Durante quest’estate dunque, andiamo alla riscoperta delle nail art fai-da-te, sperimentando la nuova meravigliosa ispirazione che sta contagiando il web: l’effetto aura.

La nail art effetto aura: due ispirazioni da imitare per unghie coloratissime in estate

Nella stagione calda i colori tornano a dipingere gli outfit, da quelli casual fino a quelli eleganti e da cerimonia. Le unghie dunque, non possono essere da meno. Basterà veramente poco per donare nuova vita alla manicure, anche senza l’aiuto di una professionista. Come sempre le migliori idee provengono dai social, dove le più esperte forniscono dei veri e propri tutorial a prova di principiante, tutti da imitare. E se nell’estate tutto si colora di una nuova e brillante aura, è il momento di portarla anche sulle unghie. Ma in cosa consistono?

La loro caratteristica è una macchia di colore che si estende proprio nella zona centrale dell’unghia, come una sfera luminosa e piena di magiche sfumature. Naturalmente le versioni possono essere infinite tra abbinamenti e posizione nella nail art, ma ce ne sono due proposte dal canale TikTok “lightslacquer” che bisogna assolutamente provare. Si parte dalla versione più neutra e delicata, che sarà la gioia di chi non ama farsi notare con unghie troppo evidenti.

Su una base completamente nude, si passa a creare un leggero effetto aura, servendosi di una semplicissima spugnetta. Bisognerà utilizzare a questo punto due smalti: il primo, quello neutro con cui disegnare un cerchio più grande sulla spugna, il secondo invece un colore pastello come il lilla con cui disegnare un altro cerchio al suo interno. Si procede poi a picchiettare i due colori proprio al centro dell’unghia, concludendo poi con un terzo colore più scuro (il viola ad esempio), da picchiettare soltanto in un piccolo punto centrale.

Una seconda versione più originale e molto più colorata è invece quella con le french tips. Questa volta, sempre su una base neutra, si creeranno delle sfumature circolari di colori accesi (rosso, azzurro, giallo, arancione, viola, o qualunque altro si desideri). In questo caso basterà picchiettare soltanto una di queste nuances su ogni unghia. Con un pennellino sottile per nail art poi, come si vede nel video, si traccerà la lunetta del french che andrà poi riempita di colore. Quale scegliere? Il bianco, ma anche perché no, un’altra delle tantissime sfumature che lo spettro dei colori offre. Per un’estate carica di energia (e con unghie favolose in un minuto!).