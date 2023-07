Evita questa brutta abitudine a colazione! Con la salute non si scherza: rischi grosso!

Devi assolutamente evitare questa cattiva abitudine a colazione perché ne vale della tua salute. Fai attenzione!

Quando si tratta della propria salute bisogna sempre e costantemente fare attenzione a quello che si fa. Anche solo una abitudine malsana può infatti portare a danni per la nostra salute. Nei periodi in cui fa freddo ci sono delle abitudini alimentari che è meglio seguire per tenere la nostra temperatura corporea ad un giusto ritmo adatto a sopportare i climi freddi. Allo stesso modo quando poi fa caldo bisogna organizzarsi di conseguenza ed evitare magari alcune abitudini che invece appartengono ad un periodo differente. Bisogna tuttavia sapere che le cattive abitudini alimentari non si fermano sicuramente solo a questo.

Ci sono infatti altre abitudini che possono davvero rovinarci la salute soprattutto sul lungo andare. Certo però che può capitare che non si abbiano alcune reali conoscenze di quello che ci può accadere con una determinata abitudine. Proprio per questo allora c’è bisogno di una reale cognizione di quello che si sta facendo e soprattutto di cosa si sta consumando.

Quanto segue riguarda la colazione, da molti definito il pasto più importante della giornata per molteplici punti di vista. Qui infatti molte volte si fa un errore che può dare gravi problemi di salute. Scopri quale e tienilo ovviamente ben a mente!

Questa cattiva abitudine alimentare a colazione ti costa cara!

Quando si tratta di rapporto fra cibo, alimentazione e salute bisogna davvero andarci coi piedi di piombo, così come si suol dire. Qui puoi trovare un consiglio davvero molto utile a riguardo, ti basta fare riferimento a questo link.

Quando si consuma il latte si può consumare una sostanza chiamata albumina. Questa nel nostro organismo è innocua e non crea danni. Quando poi si consuma il caffè ci sono alcune sostanze che assumiamo, i tannini. Anche questi sono innocui per il nostro organismo. Purtroppo però mentre sono innocui per sé stessi, quando sono insieme l’uno agli altri possono muovere alla nostra salute.

Tannini ed albumina insieme formano però il tannato di albumina. Questa sostanza noi possiamo inserirla attraverso il consumo di caffellatte, cappuccini e bevande varie a base di latte e caffè. Questa sostanza assunta poi soprattutto a colazione può tenere occupato il nostro intestino a lungo. Può infatti provocare mal di pancia e conseguenze ad esso connesse.

Proprio per questo motivo infatti andrebbe evitata l’assunzione di latte e caffè al mattino. Inutile ovviamente pensare che il latte caldo e il caffè caldo possano eliminare questa possibile conseguenza. Le due sostanze possono formare infatti in ogni caso il tannato di albumina e quindi dare fastidio all’intestino.

Se poi siamo anche più deboli a questo tipo di sostanze potremmo poi passare delle brutte ore. Per questo motivo è meglio evitare il caffè in associazione al latte. In alternativa però sono assolutamente consigliate bevande a base vegetale in sostituzione al latte.

Queste infatti non producendo albumina non possono creare la stessa reazione del latte in associazione al caffè. Con questo metodo alternativo risolverai questo grande problema dovuto a questa abitudine alimentare sicuramente sbagliata!