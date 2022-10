Con una torta così a colazione nessuno si alzerà più dalla sedia! In 10 minuti sarà finita

La torta morbida con castagne e gocce di cioccolato è tutto quello che ci serve per riconciliarci con la vita dopo una giornata pesante

L’autunno ci regala tesori che anche in cucina possiamo sfruttare in mille modi. Come le castagne e la loro farina, perfetta per un dolce che riscalda anche solo a guardarlo.

Oggi prepariamo insieme la torta morbida con castagne e gocce di cioccolato. Impasto e lavorazione semplicissimi, risultato spettacolare con poco sforzo.

Torta morbida con castagne e gocce di cioccolato

La torta morbida con castagne e gocce di cioccolato non ha burro e poco latte. Per questo possiamo conservarla tranquillamente sotto una campana di vetro, oppure avvolta dalla pellicola alimentare in un angolo fresco della cucina. Durerà morbida almeno 4-5 giorni.

Ingredienti:

320 g di farina di castagne

4 uova a temperatura ambiente

210 g di zucchero semolato

130 g di gocce di cioccolato

100 ml di olio di semi

50 di cacao amaro in polvere

1 bustina di lievito per dolci

1 bicchiere di latte intero

zucchero a velo

Preparazione: torta



L’impasto della torta morbida con castagne e gocce di cioccolato è semplice, una sequenza di passaggi da rispettare. Cominciamo a montare le uova intere, tirate fuori dal frigorifero almeno mezz’ora prima di partire, insieme allo zucchero utilizzando le fruste elettriche ad una potenza media. Andiamo avanti fino a quando otteniamo una massa spumosa e chiara, una decina di minuti dovrebbe essere sufficiente.

A quel punto aggiungiamo l’olio di semi continuando a far andare le fruste fino a quando sarà incorporato bene. Poi setacciamo nel composto la farina di castagne insieme al lievito e subito dopo facciamo lo stesso con il cacao amaro.

A questo punto aggiungiamo il latte, versato a filo, e continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine le gocce di cioccolato e utilizziamo una frusta a mano per distribuirle in modo uniforme.

Versiamo tutto in uno stampo a cerniera da 24 cm, già leggermente imburrato e infarinato. Infiliamo la nostra torta nel forno preriscaldato a 180° per 40 minuti, facendo la prova stecchino prima di spegnere e tirare fuori.

Poi però dobbiamo aspettare che la torta morbida con castagne e gocce di cioccolato sia completamente fredda prima di sformarla. Completiamo con una spolverata di zucchero a velo, che non è obbligatorio, e se vogliamo un effetto più scenico (ma anche più calorico) qualche ciuffetto di panna montata.