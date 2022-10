Belen Rodriguez, il gesto commuove e sconvolge i fan: finalmente l’ha fatto!

Belen Rodriguez lascia a bocca aperta i fan con un gesto che commuove, nessuno se lo aspettava: lo ha fatto davvero!

Belen Rodriguez continua costantemente ad avere i riflettori puntati addosso. Questo perché, naturalmente, è uno dei personaggi più amati dagli italiani che la seguono costantemente tra tv e social. Impegnata al momento con la nuova edizione di Tu Si Que Vales, la showgirl riesce sempre a riempire le pagine di cronaca rosa. A far sognare i fan soltanto alcuni mesi fa, è stato sicuramente il riavvicinamento con Stefano De Martino.

Tra una paparazzata e l’altra e, soprattutto, in un clima segnato da separazioni vip, non si poteva di certo restare indifferenti ad un ritorno di fiamma così palese quanto inaspettato. Il pubblico ha seguito con trepidazione tutte le esclusive che ritraevano i due ex coniugi sempre più vicini, tra una passeggiata romantica e vacanze insieme. Alla fine l’ufficialità è arrivata attraverso i media, seppur lei continui a mostrarsi abbastanza riservata.

Nel frattempo, nella casa del GF Vip, il suo nome viene inevitabilmente fuori, data la presenza nel cast dell’ex compagno Antonino Spinalbese, nonché padre della secondogenita Luna Marì. Nonostante lei avesse chiarito fin da subito di non voler essere coinvolta con le vicende della casa, l’hairstylist ha parlato della figlia e di lei, ma in modo assolutamente impeccabile. Nelle ultime ore la bella Belen ha lasciato a bocca aperta i fan con il suo ultimo (e tanto atteso) gesto sui social.

La prima foto insieme sul profilo, Belen augura “Buon Compleanno” a Stefano con amore

La vicenda del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata un susseguirsi di emozioni. Adesso, però, anche dopo la recente intervista a Verissimo in cui la conduttrice ha rivelato di sentirsi sposata e innamorata più che mai, un altro colpo al cuore è arrivato ai fan della coppia. Sul suo profilo Instagram, infatti, la showgirl appare molto riservata sul suo privato. Più che condividere alcune foto con i figli, difficilmente si lascia andare ad esternazioni d’amore, come invece è successo proprio oggi.

Mentre tempo fa era stato lui a sorprendere con un dettaglio, probabilmente Belen stava aspettando un giorno speciale per farlo ed ha scelto proprio il 33esimo compleanno del marito per sorprendere lui e la sua schiera di follower. “Buon Compleanno al mio cuore“, scrive in spagnolo nella didascalia che accompagna una foto così romantica da sciogliere anche il più arido dei cuori. In un bianco e nero, i genitori di Santiago si sorridono occhi negli occhi come due ragazzini al loro primo amore, facendo trasparire una complicità più forte di prima.

Ed è così che, dopo anni e anni, una foto della celebre coppia torna nel profilo ufficiale della conduttrice. Tutto è bene quel che finisce bene insomma, mentre i fan si lasciano andare ad una valanga di like e commenti tutti per loro. “Non lasciatevi più! In questo periodo difficile, abbiamo bisogno di cose belle!“, scrive qualcuno, mentre qualcun altro aggiunge: “Penso che questa sia la foto più bella vista oggi qui su Ig. Stupendi“. Ed ancora: “Gli sposi più belli del mondo“, commenta un fan, rappresentando così un tripudio generale. Viva l’amore!