Ilary Blasi, altro che Noemi: ora c’è lei a farle concorrenza

Ilary Blasi di nuovo al centro del mirino, questa volta sul web spunta la foto di un’altra bellissima pronta a farle concorrenza: non è Noemi.

Non è stata un’estate proprio tranquilla quella di Ilary Blasi che, pur mostrandosi sorridente e più forte che mai sui social, è stata avvolta dalla bufera mediatica che ancora non accenna a placarsi. Non possiamo negare che la soap Totty-Ilary abbia tenuto incollati milioni di italiani agli aggiornamenti più succulenti, che continuano puntualmente ad arrivare. Siamo nel pieno della battaglia legale, tra mantenimenti e divisione di patrimoni, mentre le indiscrezioni fioccano come non mai.

Soltanto qualche giorno fa avevano fatto molto parlare le ultime indiscrezioni, secondo cui la conduttrice romana avrebbe chiesto un assegno di mantenimento anche per sé. Notizia che è stata smentita pubblicamente dall’avvocato Simeone, che con un comunicato ha chiarito come si trattasse di una “strategia extraprocessuale”. Nel frattempo il Pupone sembra essere tornato nel mood giocoso, come dimostra qualche recente storia Instagram in cui compare al fianco di Christian in scooter con un sorriso stampato sul volto.

Ma in tutto questo, che fine ha fatto Noemi Bocchi? Qualche giorno fa, stando a quanto rivelato da Il Messaggero, avrebbe ricevuto il suo primo “bacio ufficiale”. Ebbene sì, di fronte agli occhi dei figli di lui, durante la mezzanotte del compleanno di Totti. In un locale fuori Roma, dopo una cena a base di pesce, in compagnia di amici e dei due figli grandi. Insomma, una proclamazione ufficiale, ma intanto Ilary è sempre più “minacciata” da un’altra bellissima ragazza.

Chanel Totti splendida come la madre, lo scatto fa girare la testa al web

Ci siamo ormai abituati alla nuova vena super social di Ilary Blasi, che da qualche mese a questa parte, ha iniziato a pubblicare sul suo profilo Instagram ogni minimo aggiornamento dalle sue giornate. Ed è proprio così che, nelle ultime ore, la conduttrice ha lasciato tutti senza fiato con uno scatto in compagnia di una bionda meravigliosa, che continua a conquistare sempre più i consensi del pubblico. Una concorrenza spietata è pronta ad affacciarsi in questo mondo?

L’ex signora Totti stava trascorrendo una domenica in famiglia in compagnia delle sorelle e dei figli, quando ha deciso di ritrarsi in una foto proprio in compagnia della “piccola” Chanel. La ragazza è sempre più bella e somiglia sempre più incredibilmente alla madre, diventando una vera icona di stile per le giovanissime.

In effetti entrambe sono apparse con un look molto curato seppur casual: la mamma con un top di un bikini fucsia abbinato ad una camiciona aperta firmata Ralph Lauren, la figlia invece, con una semplicissima t-shirt bianca ed un bomber giallo e nero. Capelli dorati e della stessa lunghezza per entrambe e trucco leggero, la nuova vera donna da temere forse, è proprio lei!